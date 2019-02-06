Сенат США принял санкции против Сирии, России и Ирана

Принятый Сенатом документ еще должна утвердить Палата представителей.

Сенат Соединенных Штатов Америки принял законопроект о санкциях в отношении Сирии и ее союзников, включая Россию и Иран.

Согласно документу, ограничения будут введены за военную помощь сирийскому президенту Башару Асаду и за сотрудничество с его правительством в сфере поставок авиазапчастей и торговли нефтепродуктами, сообщает Радио Свобода.

Кроме санкций, законопроект об «Укреплении безопасности Америки на Ближнем Востоке» включает поправку, предостерегающую от поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана. Сенаторы также поддержали продолжение военного сотрудничества с Иорданией и оказание военной помощи Израилю на сумму более 3 млрд долларов. Кроме этого, в законопроекте предусмотрены санкции за экономический бойкот Израиля.

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Законопроект внес республиканец Митч Макконнелл. Документ поддержали 77 сенаторов, 23 выступили против. Теперь его должна утвердить Палата представителей, которую контролируют демократы.

Ранее сообщалось, что власти США могут ввести санкции в отношении российских и иранских компаний, работающих в Сирии. Ограничения, в первую очередь, могут коснуться компаний, которые занимаются проектами по восстановлению Сирии. США также намерены отказаться от предоставления средств на восстановление районов, в которых находятся иранские и российские войска.