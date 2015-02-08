В Ираке боевики "Исламского государства" сожгли заживо 16 человек

09:37, 08 февраля 2015
Мир
5950 0

Боевики группировки «Исламское государство» (ИГ) cожгли заживо 16 жителей иракского города Мосул за отказ cотрудничать с лидером террористов Абу Бакром аль-Багдади. 

REUTERS

Об этом сообщает в субботу, 7 февраля, телеканал Press TV со ссылкой на местного чиновника Хамида аль-Азави, пишет Лента.ру.

Представитель администрации заявил, что Мосул, оказавшись под контролем исламистов, превратился в тюрьму под открытым небом.

Читайте такжеВ Иордании начались массовые беспорядки после известия о казни пилотаПо его словам, местные жители подвергаются пыткам и страдают от бесчинств боевиков. Вместе с тем аль-Азави отметил, что некоторые научные работники и представители духовенства сотрудничают с боевиками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter