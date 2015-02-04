В Иордании начались массовые беспорядки после известия о казни пилота

В селении эль-Карак видео с записью сожжения заложника в клетке вызвало волну негодования. Протестующие вышли на улицы и в других городах, сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеканал Skynews Arabia..

Так в городе Эй был сожжен полицейский участок, а в городе эль-Мазар – несколько правительственных учреждений.

Читайте такжеИордания обещает месть за убитого исламистами пилота

Ранее власти Иордании заявили, что в ответ на убийство пилота казнят иракскую террористку Саджиду ар-Ришави, освобождения которой добивались боевики Исламского государства.

Напомним, видео казни пилота боевиками Исламского государства было опубликовано во вторник, 3 февраля. По данным иорданских властей, заложник был казнен еще месяц назад.