Квентин Тарантино отбился от преступников в своем доме
12:06, 18 декабря 2018Мир
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Двое мужчин влезли в дом Тарантино через окно.
REUTERS
Американский режиссер Квентин Тарантино прогнал двух грабителей, которые проникли ночью в его дом.
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Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в полиции. По данным портала, грабители проникли в жилище режиссера в Лос-Анджелесе в воскресенье, 16 декабря.
Источники уточняют, что двое мужчин влезли в дом Тарантино через окно. Отмечается, что режиссер услышал грабителей, нашел их и «оказал сопротивление».
После этого, пишет TMZ, они «удрали» из его дома. При этом злоумышленникам удалось украсть драгоценности и «другую собственность». В данный момент полиция разыскивает грабителей.
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