EUObserver: Украина и Франция нервничают из-за пропаганды России

Москва распространяет выдумки, которые могут указывать на ее собственные зловещие намерения.

Пропагандистская активность России усиливает беспокойство из-за возможной эскалации войны в Украине. А в это же время в Париже подозревают, что Москва сыграла роль в организации протестов, которые прокатились по Франции в течение последней недели.

Об этом пишет EUObserver, напоминая, что Министерство иностранных дел РФ почти месяц говорит о том, что якобы Украина планирует "применить химическое оружие» против российских сил на оккупированной части Донбасса. Российский посол в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что его страна имеет «информацию о подготовке украинской провокации с применением химического оружия и привлечения иностранных спецслужб». Это же утверждение недавно еще раз повторила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Украинские разведчики сказали изданию, что «официальная риторика Москвы в течение этого месяца «нагнеталась».

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Поэтому в Киеве появилась обеспокоенность тем, что российская сторона может устроить на Востоке Украины операцию «под фальшивым флагом» с применением химического оружия. Так, вероятно, Кремль хочет найти себе оправдание для открытого масштабного вторжения якобы для «защиты русскоязычных людей» в соседней стране.

«Кремль использовал этот же шаблон в Сирии. Прежде чем была устроена сама атака, звучали обвинения и «предупреждения» Кремля и прокремлевских СМИ», - сказал изданию источник в Украине, напоминая о химической атаке, которую устроил режим Башара Асада в Сирии и в которой Москва обвинила Запад.

Украинское беспокойство обострилось после того, как Россия захватила три корабля ВМС Украины с 23 моряками в Керченском проливе. Этот эпизод стал первым открытым противостоянием между официальными вооруженными силами РФ и Украины с 2014 года.

В свою очередь, Евросоюз в понедельник пополнил свой «черный» санкционный список девятью новыми российскими именами, причастными к проведению так называемых «выборов» на оккупированных территориях Украины. В Брюсселе также призвали отпустить украинских моряков и прекратить экономическую блокаду украинских портов в Азовском море. Но министры иностранных дел стран ЕС не ввели новые санкции против России за саму атаку против украинских кораблей в Керченском проливе, несмотря на призывы некоторых сторон.

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В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам безопасности Джулиан Кинг в отдельном заявлении в день встречи министров иностранных дел стран-участниц отметил, что российская пропаганда была главным фактором, который привел к инциденту в Азовском море. Таким образом, он стал на сторону Украины, которая боится, что Москва устроит провокацию с помощью химического оружия.

«Если вы думаете, что этот инцидент возник из ниоткуда, тогда вы ошибаетесь», - сказал Кинг.

Российская пропаганда тем временем распространяет выдумки о том, что якобы Запад и Украина вместе готовят провокации, Киев собирается «сделать море глубже», чтобы корабли НАТО могли зайти в акваторию, а еще он якобы планирует «заразить море холерой». Кинг замечает, что различные теории заговора распространялись и перед атакой российских кораблей на украинские.

«Российские СМИ говорили, что британские и украинские спецслужбы якобы пытались доставить ядерную бомбу к новому мосту между Россией и оккупированным Крымом, чтобы взорвать его. Но вот российские спецслужбы, отправленные Москвой, якобы помешали этому», - сказал Кинг.

В это же время Франция объявила, что собирается расследовать причастность России к подстрекательству беспорядков так называемых «желтых жилетов» в Париже и других французских городах. В Москве уже заявили, что, мол, «не вмешиваются во внутренние дела других стран». Но все доказательства, которые подтверждают, что Россия на протяжении последних лет пыталась повлиять на выборы в США и Европе, говорят об обратном. В свою очередь правительство Черногории тоже жалуется на российскую пропаганду, нацеленную против членства страны в НАТО и ее планов присоединиться к ЕС.

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«Она просто не утихает», – сказал посол балканской страны в ЕС Божан Саркич после кибератаки, которая вывела из строя правительственные серверы электронной почты.

Его слова прозвучали на фоне того, как сотни демонстрантов устроили в Подгорице свой протест «желтых жилетов». Они требовали освободить из тюрьмы двоих пророссийских черногорских политиков. Один из них – Небайша Медоевич, был осужден за коррупцию. А второй – Андрея Мандич, которого осудили за сговор с Россией в 2016 году с целью организации переворота в Черногории.