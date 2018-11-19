Нарушает силу притяжения: акробатка из Абу-Даби делает впечатляющие трюки на «немецком колесе» (видео)
17:46, 19 ноября 2018Мир
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Акробатка придумывает все новые и новые трюки, от которых кружится голова.
Акробатка делает впечатляющие трюки на «немецком колесе»
Это – цирковая артистка по имени Аш Томасини. Она – студентка Института циркового искусства в Абу-Даби.
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Эта девушка с легкостью нарушает законы гравитации. Благодаря оригинальному исполнению трюков она прославилась на весь мир. Делает их девушка с помощью «немецкого колеса».
Акробатка придумывает все новые и новые трюки, от которых кружится голова. Их она начала выставлять на своих странице в Instagram, благодаря чему стала звездой Интернета.
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