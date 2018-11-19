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Нарушает силу притяжения: акробатка из Абу-Даби делает впечатляющие трюки на «немецком колесе» (видео)

17:46, 19 ноября 2018
Мир
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Эта девушка с легкостью нарушает законы гравитации. Благодаря оригинальному исполнению трюков она прославилась на весь мир. Делает их девушка с помощью «немецкого колеса».

Акробатка придумывает все новые и новые трюки, от которых кружится голова. Их она начала выставлять на своих странице в Instagram, благодаря чему стала звездой Интернета.

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Теги: #спорт#гимнастика#спортивная акробатика