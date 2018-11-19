Нарушает силу притяжения: акробатка из Абу-Даби делает впечатляющие трюки на «немецком колесе» (видео)

Акробатка придумывает все новые и новые трюки, от которых кружится голова.

Это – цирковая артистка по имени Аш Томасини. Она – студентка Института циркового искусства в Абу-Даби.

Читайте такжеВ Cirque du Soleil на глазах у зрителей разбился акробат (видео)

Эта девушка с легкостью нарушает законы гравитации. Благодаря оригинальному исполнению трюков она прославилась на весь мир. Делает их девушка с помощью «немецкого колеса».

Акробатка придумывает все новые и новые трюки, от которых кружится голова. Их она начала выставлять на своих странице в Instagram, благодаря чему стала звездой Интернета.