Участие в конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле подтвердили 42 страны

Свое участие в конкурсе подтвердили Украина, РФ, Беларусь, Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Латвия, Литва и Молдова.

Европейский вещательный союз объявил, что 42 страны подтвердили участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019", который будет проходить в Тель-Авиве в мае будущего года.

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В число финалистов уже входят Израиль, Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания. Cвое участие в конкурсе подтвердили Украина, РФ, Беларусь, Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Латвия, Литва и Молдова.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября было официально объявлено, что конкурс пройдет в Тель-Авиве. Финал намечен на вечер субботы 18 мая.

Победительницей конкурса "Евровидение-2018", проходившего в Лиссабоне, стала израильская певица Нета Барзилай.