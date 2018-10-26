Роберт Де Ниро впервые рассказал об инциденте с присланной бомбой

Бомба оказалась такой же, как и бомбы для других сторонников Демократической партии США.

Актер Роберт Де Ниро впервые прокомментировал факт получения отправленной ему бомбы.

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Об этом сообщает Deadline. Де Ниро порадовался, что никто не пострадал при обнаружении посылки с взрывчаткой.

«Спасибо смелой и предприимчивой охране, а также силовикам за то, что защитили нас. Есть что-то, что сильнее бомб, и это ваши голоса. Нужно голосовать!», - сказал актер, активно выступающий против Трампа.

Ранее стали известны подробности о присланной в ресторан Роберта Де Ниро бомбе - она оказалась такой же, как и бомбы для других сторонников Демократической партии США.

Как сообщал УНИАН, всего неизвестное лицо за последние дни разослало 11 таких посылок, в том числе, Бараку Обаме и Хиллари Клинтон.