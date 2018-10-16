Беременная Меган Маркл впервые появилась на публике после новости о пополнении (фоторепортаж)
Меган Маркл и принц Гарри находятся в туре по странам Австралии и Океании, в то время как стало известно о беременности Меган.
Впервые в статусе будущих родителей Меган и Гарри появились на мероприятии в свою честь, прошедшем в Адмиралтейском доме в Австралии, официальной резиденции представителя британской монархии.
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Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув преподнес гостям первые подарки для их будущего ребенка: игрушечного кенгуру и пинетки. Меган для выхода выбрала белоснежное платье, подчеркивающее фигуру.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и его жена Меган Маркл ждут ребенка. Он появится на свет весной 2019 года.