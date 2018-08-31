Место Кобзона в Госдуме РФ может занять уроженец Украины

Мандат Кобзона может отойти исполнительному директору АО «Атомредметзолото» Виктору Святецкому.

Мандат в Госдуме российского певца Иосифа Кобзона, который скончался 30 августа, может отойти исполнительному директору АО «Атомредметзолото» Виктору Святецкому.

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Во время выборов в Госдуму Святецкий в региональной группе №4 (Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область) «Единой России» шел следом за Кобзоном, сообщает "Собеседник".

Святецкий родился в 1965 году в с. Скаковка, Бердичевского р-на Житомирской области.

Кобзон был депутатом шести созывов Госдумы — с 1995 года. Последние семь лет он занимал пост первого заместителя председателя комитета Думы по культуре.

Как сообщал УНИАН, 20 июля певца госпитализировали в тяжелом состоянии. Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни. Артиста похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.