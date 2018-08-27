Трампа раскритиковали за твит с соболезнованиями семье Маккейна
Хотя сенатор Джон Маккейн и президент США Дональд Трамп были однопартийцами, между ними несколько лет происходило ожесточенное соперничество. Маккейн был одним из самых ярых критиков Трампа с самого начала президентского срока последнего.
Как пишет Би-би-си, Трамп не оставался в долгу: как-то раз он публично усомнился в том, что военное прошлое Маккейна, попавшего в плен во время Вьетнамской войны, действительно такое уж героическое.
My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018
Сразу после смерти Маккейна Трамп написал пост в "Твиттере" с соболезнованиями его семье, но даже в нем не нашел слов, чтобы хорошо отозваться о скончавшемся сенаторе, за что был раскритикован.
"Мои глубочайшие соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Вы в наших сердцах, мы молимся за вас", - написал Трамп.
Заявления предшественников Трампа, Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего контрастировали с коротким твитом Трампа.
Маккейн много лет занимался в Сенате международными делами, а в последние годы возглавил влиятельный комитет Сената по вооруженным силам.
Он выступал за сохранение присутствия американских контингентов за рубежом, и неудивительно, что ему не нравились постоянные похвалы Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина.
Читайте также"Путин - убийца, бандит и продукт КГБ": 5 цитат великого друга Украины Джона Маккейна (видео)
Когда Путин в марте 2018 года был избран на очередной президентский срок, Маккейн резко раскритиковал президента США за то, что тот поздравил "диктатора".
"Президент США лидер свободного мира не поздравляет диктаторов с победой на нечестных выборах", - сказал он.
Маккейн критиковал Трампа и после того как президент, встретившись с Путиным в Хельсинки, заявил, что вопреки мнению своих спецслужб верит его заверениям, что Россия не вмешивалась в выборы в США.
Маккейн назвал встречу "одним из самых позорных выступлений американского президента" на своей памяти.
"Ущерб, причиненный наивностью, эгоизмом, ложными сравнениями и симпатией Трампа к автократам, трудно оценить", - написал он в заявлении. "Но очевидно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой".
Как сообщал УНИАН, вдова Маккейна может занять его кресло в сенате.