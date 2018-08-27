Трампа раскритиковали за твит с соболезнованиями семье Маккейна

Трамп не нашел слов, чтобы хорошо отозваться о скончавшемся сенаторе, за что был раскритикован.

Хотя сенатор Джон Маккейн и президент США Дональд Трамп были однопартийцами, между ними несколько лет происходило ожесточенное соперничество. Маккейн был одним из самых ярых критиков Трампа с самого начала президентского срока последнего.

Как пишет Би-би-си, Трамп не оставался в долгу: как-то раз он публично усомнился в том, что военное прошлое Маккейна, попавшего в плен во время Вьетнамской войны, действительно такое уж героическое.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Сразу после смерти Маккейна Трамп написал пост в "Твиттере" с соболезнованиями его семье, но даже в нем не нашел слов, чтобы хорошо отозваться о скончавшемся сенаторе, за что был раскритикован.

"Мои глубочайшие соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Вы в наших сердцах, мы молимся за вас", - написал Трамп.

Заявления предшественников Трампа, Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего контрастировали с коротким твитом Трампа.

Маккейн много лет занимался в Сенате международными делами, а в последние годы возглавил влиятельный комитет Сената по вооруженным силам.

Он выступал за сохранение присутствия американских контингентов за рубежом, и неудивительно, что ему не нравились постоянные похвалы Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина.

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Когда Путин в марте 2018 года был избран на очередной президентский срок, Маккейн резко раскритиковал президента США за то, что тот поздравил "диктатора".

"Президент США лидер свободного мира не поздравляет диктаторов с победой на нечестных выборах", - сказал он.

Маккейн критиковал Трампа и после того как президент, встретившись с Путиным в Хельсинки, заявил, что вопреки мнению своих спецслужб верит его заверениям, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

Маккейн назвал встречу "одним из самых позорных выступлений американского президента" на своей памяти.

"Ущерб, причиненный наивностью, эгоизмом, ложными сравнениями и симпатией Трампа к автократам, трудно оценить", - написал он в заявлении. "Но очевидно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой".

Как сообщал УНИАН, вдова Маккейна может занять его кресло в сенате.