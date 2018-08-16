Секси-снимки: известная певица после похудения едва поместила большую грудь в гидрокостюм (фото)

На фотографии звезда позирует на яхте в гидрокостюме, который хорошо подчеркивает ее стройное тело.

Американская поп-певица Мэрайя Кэри поразила своих фолловеров откровенным фото с отдыха.

Мэрайя долгое время боролась с лишним весом. Поэтому сейчас она с удовольствием постит секси-снимки в свой Instagram.

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На фотографии звезда позирует на яхте в гидрокостюме, который хорошо подчеркивает ее стройное тело. Но Керри этого оказалось мало. Поэтому она решила показать всем свои немаленькие груди, немного вдавив их в костюм. Более того, знаменитость всеми возможными нарядами подчеркивает свои пышные формы, даже на отдыхе, отмечает lux.fm.

Дополнила образ Мэрайя двумя косичками, массивными очками и сережками.

Под фото певица рассказала, что она отдыхает на лодке и считает дни до своего концерта в Вегасе.