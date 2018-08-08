В медуниверситете Токио девушкам умышленно снижали баллы в течение 20 лет (видео)
11:27, 08 августа 2018Мир
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В медицинском университете Токио признались, что баллы девушкам занижали умышленно, а ребятам повышали. Такие манипуляции продолжались почти 20 лет.
Иллюстрация \ REUTERS
Руководство медицинского университета признало, что учебное заведение умышленно занижало баллы на экзаменах абитуриентам-девушкам.
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Один из старейших и самых престижных вузов страны извинился и объяснил, что делали так, чтобы врачами становились в основном мужчины, мол женщины все равно будут бросать работу, чтобы воспитывать детей, говорится в сюжете ТСН.
На первом этапе тестирования у девушек забирали по 20 баллов и добавляли ребятам.
Обнаружили мошенничество случайно, когда начали расследование обвинений во взяточничестве.
В медуниверситете Токио девушкам умышленно снижали баллы на протяжении 20 лет
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