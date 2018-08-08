В медуниверситете Токио девушкам умышленно снижали баллы в течение 20 лет (видео)

11:27, 08 августа 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Один из старейших и самых престижных вузов страны извинился и объяснил, что делали так, чтобы врачами становились в основном мужчины, мол женщины все равно будут бросать работу, чтобы воспитывать детей, говорится в сюжете ТСН.

На первом этапе тестирования у девушек забирали по 20 баллов и добавляли ребятам.

Обнаружили мошенничество случайно, когда начали расследование обвинений во взяточничестве.

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Теги: #Япония#скандал#университет