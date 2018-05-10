Каннский кинофестиваль-2018: роскошные наряды звезд на красной дорожке (фоторепортаж)

Первым на фестивале показали фильм иранского режиссера Асгара Фархади — психологический триллер "Все знают".

Во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах традиционно состоялась торжественная церемония открытия 71-го Каннского фестиваля, на которую пришли звезды мирового кино.

Первым на фестивале показали фильм иранского режиссера Асгара Фархади — психологический триллер "Все знают". Главные роли в фильме исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

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Также на красной дорожке были и представители жюри основного конкурса, которое возглавляет Кейт Бланшетт. Вместе с ней оценивать новые картины будут Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнев, Чанг Чен, Ава Дюверней, Робер Гедигян и Хадья Нин, Андрей Звягинцев.

Ранее в Нью-Йорке состоялся ежегодный Бал Института костюма-2018.