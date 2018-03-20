Экс-барабанщика группы The Beatles Ринго Старра посвятили в рыцари (фото)

Музыкант, которого на самом деле зовут Ричард Старки, получил право присоединить к своему имени титул «сэр».

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