Экс-барабанщика группы The Beatles Ринго Старра посвятили в рыцари (фото)

19:19, 20 марта 2018
Мир
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В Букингемском дворце прошла церемония посвящения в рыцари экс-барабанщика группы The Beatles Ринго Старра. 

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Церемонию посвящения провел старший внук королевы Елизаветы, герцог Кембриджский Уильям. 77-летний музыкант, которого на самом деле зовут Ричард Старки, получил право присоединить к своему имени титул «сэр».

Об этом сообщается в официальном Twitter королевской семьи. «Поздравляем сэра Ринго Старра!», - говорится в тексте сообщения.

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Теги: #The Beatles