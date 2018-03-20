Экс-барабанщика группы The Beatles Ринго Старра посвятили в рыцари (фото)
19:19, 20 марта 2018Мир
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Музыкант, которого на самом деле зовут Ричард Старки, получил право присоединить к своему имени титул «сэр».
В Букингемском дворце прошла церемония посвящения в рыцари экс-барабанщика группы The Beatles Ринго Старра.
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Церемонию посвящения провел старший внук королевы Елизаветы, герцог Кембриджский Уильям. 77-летний музыкант, которого на самом деле зовут Ричард Старки, получил право присоединить к своему имени титул «сэр».
Об этом сообщается в официальном Twitter королевской семьи. «Поздравляем сэра Ринго Старра!», - говорится в тексте сообщения.
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