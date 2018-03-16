Елизавета II официально одобрила брак принца Гарри и актрисы Меган Маркл (видео)

Документ, в котором британская королева выражает официальное согласие на брак, опубликовал Букингемский дворец.

Королева согласна: Елизавета II официально одобрила брак своего внука принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Как говорится в сюжете ТСН, документ, в котором британская королева выражает официальное согласие на брак, опубликовал Букингемский дворец. Такое же разрешение Елизавета II уже давала в 2011 году - перед свадьбой ее второго внука принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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До свадьбы Гарри и Меган осталось чуть больше двух месяцев. Они поженятся 19 мая. По информации таблоидов, невеста уже выбрала дизайнеров для своего свадебного платья - его пошьет британский брэнд Ralph & Russo.