Елизавета II официально одобрила брак принца Гарри и актрисы Меган Маркл (видео)

11:56, 16 марта 2018
Мир
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Как говорится в сюжете ТСН, документ, в котором британская королева выражает официальное согласие на брак, опубликовал Букингемский дворец. Такое же разрешение Елизавета II уже давала в 2011 году - перед свадьбой ее второго внука принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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До свадьбы Гарри и Меган осталось чуть больше двух месяцев. Они поженятся 19 мая. По информации таблоидов, невеста уже выбрала дизайнеров для своего свадебного платья - его пошьет британский брэнд Ralph & Russo.

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Теги: #Елизавета II#королева Елизавета#принц Гарри#Меган Маркл