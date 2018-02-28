Барбра Стрейзанд клонировала свою умершую собаку

Перед смертью у животного взяли клетки из рта и желудка.

Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд не смогла смириться с потерей любимой собаки по имени Саманта и решила ее клонировать.

В интервью Variety Стрейзанд призналась, что сейчас у нее дома живут два клона ее умершей Саманты породы Котон-де-Тулеар.

Перед смертью собачки, которая прожила 14 лет и которой не стало в 2017-м, у нее взяли клетки для клонирования из рта и желудка животного.

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Также у Барбры есть еще одна собачка Мисс Фенни, которая является дальней родственницей покойной Саманты.

"У них разные характеры. Я жду, когда они подрастут, чтобы увидеть, будут ли у них ее карие глаза и серьезность", - рассказала Стрейзанд.

Ранее китайские ученые впервые в истории успешно клонировали примата.