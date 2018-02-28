Барбра Стрейзанд клонировала свою умершую собаку

12:11, 28 февраля 2018
Мир
701
Третья собачка - дальняя родственница умершего питомца / instagram.com/barbrastreisand

В интервью Variety Стрейзанд призналась, что сейчас у нее дома живут два клона ее умершей Саманты породы Котон-де-Тулеар.

Перед смертью собачки, которая прожила 14 лет и которой не стало в 2017-м, у нее взяли клетки для клонирования из рта и желудка животного. 

Читайте такжеСледующим может быть человек: ученые впервые клонировали обезьян (фоторепортаж)

Также у Барбры есть еще одна собачка Мисс Фенни, которая является дальней родственницей покойной Саманты. 

"У них разные характеры. Я жду, когда они подрастут, чтобы увидеть, будут ли у них ее карие глаза и серьезность", - рассказала Стрейзанд.

Ранее китайские ученые впервые в истории успешно клонировали примата.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Барбра Стрейзанд собака#Барбра Стрейзанд клонировала собаку#Стрейзанд клонировала собаку