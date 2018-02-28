Барбра Стрейзанд клонировала свою умершую собаку
12:11, 28 февраля 2018Мир
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Перед смертью у животного взяли клетки из рта и желудка.
Третья собачка - дальняя родственница умершего питомца / instagram.com/barbrastreisand
Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд не смогла смириться с потерей любимой собаки по имени Саманта и решила ее клонировать.
В интервью Variety Стрейзанд призналась, что сейчас у нее дома живут два клона ее умершей Саманты породы Котон-де-Тулеар.
Перед смертью собачки, которая прожила 14 лет и которой не стало в 2017-м, у нее взяли клетки для клонирования из рта и желудка животного.
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Также у Барбры есть еще одна собачка Мисс Фенни, которая является дальней родственницей покойной Саманты.
"У них разные характеры. Я жду, когда они подрастут, чтобы увидеть, будут ли у них ее карие глаза и серьезность", - рассказала Стрейзанд.
Ранее китайские ученые впервые в истории успешно клонировали примата.
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