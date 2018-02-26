Консул Финляндии в Барселоне потерял должность из-за обеда со сторонником независимости Каталонии

Испании не понравилось, что дипломат пригласил на консульский обед сторонника независимости Каталонии.

Министерство иностранных дел Финляндии решило отозвать своего почетного консула в Барселоне ​Альберта Гинджуема Эгидона, который занимает эту должность уже более шести лет, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

Как передает РБК, представитель МИД Финляндии Мейра Паппи отметила изданию, что испанские власти уведомили их о ненадлежащем поведении дипломата, которое было связано с его позицией по поводу независимости Каталонии, и заверили об утрате доверия к Эгидону. Ведомство также запросило у Мадрида дополнительные разъяснения по поводу случившегося.

Читайте такжеПучдемон не смог возглавить КаталониюИздание El Nacional указывает, что Альберта Гинджуема Эгидона уволят уже 28 февраля из-за недовольства Испанией высокой политической активностью консульства в регионе. В частности, речь идет об обеде с аккредитованными в Барселоне консулами, который прошел 1 февраля. На мероприятие, которое является одним из повторяющихся ежемесячных встреч консульского корпуса, Альберт Гинджуем Эгидон пригласил мэра города Сант-Кугат-дель-Вальес Мерс Конэсу. Испанский МИД критично отнесся к тому, что консул пригласил на обед человека, который является сторонником независимости Каталонии.

Из-за этого испанское ведомство начало настойчиво добиваться от своих финских коллег увольнения консула. Хельсинки, добавляет издание, во избежание конфликта с Испанией приняли решение об отзыве дипломата.

Как сообщал УНИАН, спикером парламента Каталонии стал депутат от сепаратистской партии.