Консул Финляндии в Барселоне потерял должность из-за обеда со сторонником независимости Каталонии

04:07, 26 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает РБК, представитель МИД Финляндии Мейра Паппи отметила изданию, что испанские власти уведомили их о ненадлежащем поведении дипломата, которое было связано с его позицией по поводу независимости Каталонии, и заверили об утрате доверия к Эгидону. Ведомство также запросило у Мадрида дополнительные разъяснения по поводу случившегося.

Читайте такжеПучдемон не смог возглавить КаталониюИздание El Nacional указывает, что Альберта Гинджуема Эгидона уволят уже 28 февраля из-за недовольства Испанией высокой политической активностью консульства в регионе. В частности, речь идет об обеде с аккредитованными в Барселоне консулами, который прошел 1 февраля. На мероприятие, которое является одним из повторяющихся ежемесячных встреч консульского корпуса, Альберт Гинджуем Эгидон пригласил мэра города Сант-Кугат-дель-Вальес Мерс Конэсу. Испанский МИД критично отнесся к тому, что консул пригласил на обед человека, который является сторонником независимости Каталонии.

Из-за этого испанское ведомство начало настойчиво добиваться от своих финских коллег увольнения консула. Хельсинки, добавляет издание, во избежание конфликта с Испанией приняли решение об отзыве дипломата.

Как сообщал УНИАН, спикером парламента Каталонии стал депутат от сепаратистской партии.

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Теги: #независимость Каталонии