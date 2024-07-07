Эксперты отмечают, что нужно бить по всем составляющим разведывательно-ударных контуров врага.

Сейчас существует много предложений о том, как противодействовать разведывательным дронам, которые россияне используют для разведки и фиксации результатов ракетных ударов по территории Украины. Однако, как отмечают эксперты Defence Express, эти предложения игнорируют одно важное обстоятельство - вражеские "Орланы" функционируют не сами по себе, а как составляющая разведывательно-ударных контуров армии РФ, завязанных под ОТРК "Искандер".

"Поэтому оптимальнее формулировать решения по противодействию всех составляющих разведывательно-ударных контуров врага, чтобы ему стало сложнее бить ракетами по нашей территории", - отмечают эксперты.

Как объясняют в Defence Express, даже если удастся добиться идеального результата, при котором все 100% вражеских беспилотников не смогут летать над нашей территорией, все равно у врага останутся возможности для ведения разведки, накопления "банка целей" и выполнения ракетных ударов.

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"Упрощенно схему работы разведывательно-ударных контуров врага можно описать так - "сбор данных и передача в органы управления - принятие решения на удар - пуск ракеты". В части о сборе данных и передаче в органы управления привлечены могут быть не только разведывательные БПЛА, но и вообще-то агентурный аппарат врага и средства космической разведки", - объясняют эксперты.

Как отмечают эксперты, главное внимание надо сосредоточить на противодействии непосредственно ОТРК "Искандер" как "ядру" разведывательно-ударных контуров армии РФ.

Как один из возможных перспективных вариантов противодействия эксперты указывают на американские зенитные ракеты SM-6 для запуска с наземных установок, которые могут поражать воздушные цели на дальности до 370 километров, в том числе баллистические.

"Публично просить у США SM-6 для противодействия российским разведывательно-ударным контурам с "Искандерами" стоит хотя бы по логике "проси невозможное, и получишь то, что тебе на самом деле нужно", - отмечают эксперты.

Российские разведывательные дроны - комментарии экспертов

Комментируя недавние удары РФ по авиабазам в Миргороде и Полтаве, эксперт Олег Катков заявил, что российские разведывательные дроны передают изображение на дальности 150-200 км в реальном времени, благодаря чему россияне видят в конкретном месте возможные цели для поражения.

А военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что практически все российские разведывательные дроны, которые РФ использует для корректировки ударов по украинским целям в глубоком тылу, собирают из иностранных комплектующих.

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