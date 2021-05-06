В США совершила свой первый полет система Skyborg, которая должна стать искусственным интеллектом для боевых дронов-ведомых.
Читайте такжеВ США впервые испытают беспилотных ведомых на военных учениях
Как сообщили в структуре ВВС США, полет состоялся 29 апреля. Систему установили на БПЛА UTAP-22 компании Kratos, она провела в воздухе 2 часа 10 минут. В ходе испытаний система показала свои базовые авиационные возможности, отвечала на навигационные команды и выполняла маневры.
Целью программы Skyborg является интеграция пилотируемых самолетов и полностью автономных боевых беспилотников в одну систему. Предполагается создание относительно дешевых дронов под управлением ИИ, которые смогут играть роль ведомых для пилотов-людей.
В авиации, ведомый - это пилот, который поддерживает другого в потенциально опасной среде полета. Роль ведомого - поддерживать воздушный бой, делая тактику более безопасной и эффективной.
Вас также могут заинтересовать новости
- Пентагон испытал нейросети в симуляции воздушного боя (видео)
- США хотят найти замену беспилотникам MQ-9 Reaper
- США показали боевую систему искусственного интеллекта Skyborg
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram