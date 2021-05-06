Дрон провел в воздухе более двух часов.

В США совершила свой первый полет система Skyborg, которая должна стать искусственным интеллектом для боевых дронов-ведомых.

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Как сообщили в структуре ВВС США, полет состоялся 29 апреля. Систему установили на БПЛА UTAP-22 компании Kratos, она провела в воздухе 2 часа 10 минут. В ходе испытаний система показала свои базовые авиационные возможности, отвечала на навигационные команды и выполняла маневры.

Целью программы Skyborg является интеграция пилотируемых самолетов и полностью автономных боевых беспилотников в одну систему. Предполагается создание относительно дешевых дронов под управлением ИИ, которые смогут играть роль ведомых для пилотов-людей.

В авиации, ведомый - это пилот, который поддерживает другого в потенциально опасной среде полета. Роль ведомого - поддерживать воздушный бой, делая тактику более безопасной и эффективной.

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Автор: Дмитрий Захаров