Ликвидацию офицера армии врага подтвердили и в РФ.

8 марта украинские воины ликвидировали российского подполковника Юрия Агаркова. Он командовал мотострелковым полком дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.

Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан.

Агарков ранее занимал должность начальника штаба 56-й ОДШБ в городе Камышин Волгоградской области до момента ее передислокации в оккупированный Крым. Позже при формировании в Камышине 33 МСП он был назначен на должность командира.

Пропагандистские российские СМИ подтвердили ликвидацию Агаркова.

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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