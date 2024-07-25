Враг не хочет допустить сужения коридора и соответственно, прерывания своей логистики с Крымом, пояснил Жорин.

Россия усиливает свои подразделения в Харьковской области преимущественно за счет пехоты. Но ресурсов у врага хватит и для того, что проводить наступательные действия, например, на юге, считает майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Россияне сейчас пополняют свои подразделения на Харьковщине преимущественно за счет "голой" пехоты. То есть, остается какое-то командование бригады или дивизии, которая наступала, ей придают несколько батальонов пехоты и сразу отправляют на штурмы. Но более существенная проблема для нас – это не их пехота, а широкое использование врагом сбросов", – написал военный в своем телеграм-канале.

По его словам, россияне в последнее время сконцентрировались именно на этом виде поражения. При этом он подчеркнул, что у врага ресурсов достаточно и для проведения наступательных действий на других участках фронта.

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"На самом деле, их ресурсов вполне хватит, чтобы проводить наступательные действия еще, например, на Юге. И здесь я лично вижу достаточно серьезные риски, потому что для них это очень важное направление. Враг ни в коем случае не может допустить сужения коридора и соответственно, прерывания своей логистики с Крымом, поэтому будет пытаться его расширять", – резюмировал Максим Жорин.

Война в Украине: важные новости

На Торецком направлении россияне уже больше месяца очень активно штурмуют украинские позиции. Как рассказал командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ Станислав Краснов, оккупанты активно используют артиллерию, авиацию и БПЛА, но основная ставка – на пехоту.

Ранее аналитики проекта DeepState сообщили, что бойцам 31 отдельной механизированной бригады удалось прорваться из окружения возле села Прогресс в Донецкой области. Отмечалось, что 31 и 47 ОМБр остаются на том участке "главными столбами" обороны.

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