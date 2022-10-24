В Минобороны Британии отметили, что у России дефицит высокоточного оружия.

Российские оккупанты наносят массированные атаки иранскими дронами, чтобы пробить противовоздушную оборону Украины. Беспилотники заменяют дефицитные ракеты.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что Россия продолжает бить иранскими беспилотниками по целям в Украине, но украинская армия становится все более успешной в борьбе с дронами. Официальные источники утверждают, что перехватывается до 85% атак. Иранские БПЛА медленные, шумные и летают на малых высотах, благодаря чему их легко сбить обычными средствами ПВО.

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По данным британской разведки, Россия, скорее всего, использует большое количество Shahed-136, чтобы пробивать противовоздушную оборону Украины.

"Скорее всего, они используются в качестве замены российскому высокоточному оружию большой дальности, дефицит которого становится все большим", - указано в сообщении.

Иранские дроны-камикадзе в Украине - что известно

Иран продал РФ по разным оценкам от около 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе.

Иран неоднократно отрицал экспорт любого оружия для использования в войне в Украине, а Россия отрицает, что ее армия использует иранские беспилотники для нападения на Украину. Также в Тегеране заявили, что "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Также МИД Украины по поручению президента решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц подтвердил то , что Иерусалим следит за втягиванием Ирана в войну в Украине, несмотря на возражения Тегерана о предоставлении Москве дронов-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства о поставках оружия в Россию для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО. Вместе с тем Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять системы вооружения, однако предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах.

По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, до целей в Украине долетают примерно 30% запущенных россиянами иранских дронов-камикадзе.

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