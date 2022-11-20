Россия пытается склонить украинцев к антиправительственным протестам из-за отключения света.

Сейчас Кремль поставил две цели ударами по критической инфраструктуре, которые должны во всех смыслах уменьшить обороноспособность Украины, рассказал в эфире национального телемарафона политолог Владимир Фесенко.

По его словам, в частности, речь идет о расшатывании протестных настроений среди украинцев, якобы возмущенных отключением света.

Фесенко считает, что под ударом вражеской ИПСО окажутся прежде всего крупные города с русскоязычным населением. Например, Одесса.

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"Не только через телеграмм-каналы. Могут работать и "агенты влияния". Могут быть люди, которые сознательно и целенаправленно, или просто исходя из своих настроений, но работают именно в целях такой кампании. Распространяют слухи и настроения", - отметил Фесенко.

Еще одной целью России Фесенко назвал провоцирование очередной волны беженцев.

"Есть еще одна цель - спровоцировать большую волну новой миграции - беженцев из Украины в Евросоюз, чтобы возмутить европейцев, чтобы подтолкнуть страны ЕС к "быстрому миру" на российских условиях. Это многоцелевая кампания", - сказал политолог.

Массированный удар России по Украине 15 ноября

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 "шахедов".

Отдельно, в столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома, один человек погиб.

Из-за массированной ракетной атаки поражено около 15 энергетических объектов в различных областях. Отключено более 7 млн абонентов в 17 областях и Киеве.

Энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине. В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. По его словам, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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