Технику зафиксировали на территории новосозданного военного объекта.

СМИ зафиксировали российскую радиолокационную станцию (РЛС) на территории временно оккупированного Крыма возле Керчи.

Соответствующие спутниковые снимки опубликовали журналисты Крым.Реалии. Сообщается, что вражеская РЛС расположена на территории одного из военных объектов россиян, что неподалеку от Ольвинских каменоломен.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что армия РФ начала строительство соответствующего объекта еще 24 июля 2022 года, а уже в августе этого же года - он был пригоден для эксплуатации. Это видно на первом снимке в галерее.

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Второй кадр зафиксировал эту же местность по состоянию на 2021 год. На фото видно, что в этот период военного объекта РФ еще не было.

Оккупанты усиливают оборону в ожидании контрнаступления ВСУ

Напомним, что по мнению военного эксперта Романа Свитана, Вооруженные Силы Украины, возможно, освободят территории временно оккупированного Крыма еще до осени 2023 года.

Сейчас оккупанты понимают, что, вероятно, им осталось недолго "господствовать" на украинском полуострове. Они активно роют окопы и укрепляют на этой территории оборону.

Недавно стало известно, что к мосту в Джанкое враг стянул свои средства ПВО (там заметили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1")

Также спутниковые снимки зафиксировали, что РФ опустошила одну из своих военных баз в Крыму. Оттуда вывезли, танки, артиллерию и другие виды оружия.

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