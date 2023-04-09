Враг установил ЗРПК "Панцирь-С1".

Российские оккупанты пытаются усиливать оборону на территории временно захваченного Крыма. Они расположили средство противовоздушной обороны возле моста в Джанкое.

Видео с демонстрацией ПВО опубликовали в Telegram-канале "Крымский ветер". Его прислал подписчик, который проезжал мимо места расположения "Панцирь-С1". Технику поставили прямо рядом с дорогой без какой-либо маскировки.

Справка УНИАН: "Панцирь-С1" — это самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК). Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного поражения. Машина обладает залпом из 12 ракет и работает на дистанции до 18 километров. "Панцирь-С1" в России размещали на крыше Министерства обороны и возле резиденции Путина.

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Недавний взрыв в Джанкое

Во второй половине марта в городе были уничтожены ракеты "Калибр", которые транспортировались по железной дороге. Рашисты из-за этого ввели ЧП, хотя о самом инциденте не упоминали.

В. и. о. начальника ГУ боевых ударных систем Генштаба полковник Сергей Баранов заявил, что "бавовна" в Джанкое не повлияет на поставки оружия Черноморскому флоту. Однако взрыв осложнит логистику в направлении Мелитополя и Херсонской области.

В ОК "Юг" уточнили, что поврежденная в результате инцидента железная дорога использовалась для транспортировки "Калибров" в Крым. Из-за этого возникли проблемы с доставкой ракет.

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