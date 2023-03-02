Китай ведет довольно сложную самостоятельную политику, отметил эксперт.

Китаю выгодно поражение России в развязанной войне против Украины. Вместе с тем китайцы не только в этом заинтересованы.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко в интервью УНИАН, отметив, что Китай взял курс на милитаризацию и ведет довольно сложную самостоятельную политику.

"Более-менее очевидно, что для Китая поражение России в этой войне является очень выгодным, потому что он будет стараться приобрести северные территории, которые на его картах уже обозначены китайскими названиями. Такая тенденция есть. В то же время Китай заинтересован в том, чтобы противостоять Западу, США, поэтому сейчас он обозначает себя практически как союзником России… У Китая более сложная позиция, чем только стремление восстановить свой контроль над тем, что он называет северными территориями. С одной стороны, Китай заинтересован в том, чтобы эта война затянулась и, прежде всего, истощила США. С другой стороны, Китай хочет, чтобы была истощена Россия, и в конечном итоге это позволило бы ему реализовать свой план по восстановлению или захвату северных территорий", - заявил эксперт.

Яковенко уверен, что у США недостаточно ресурсов, чтобы основательно влиять на политику Китая:

"Набор инструментов, с помощью которых США могут воздействовать на Китай, очень ограничен. Это санкции, уход западных компаний из Китая, что произошло в России. В Китае достаточно много компаний, которые финансируются и принадлежат западным структурам. Насколько этот удар будет сильным по китайской экономике, или это будет удар по американской экономике - на этот вопрос должны ответить специалисты. Думаю, китайская экономика - это огромный и устойчивый механизм, и трудно сказать, кому будет больнее при этом столкновении - Китаю или США. В любом случае таким давлением Китай не остановить. У США и Запада в целом явно недостаточно ресурсов и инструментов для того, чтобы изменить политику Китая. Китай - мощное самостоятельное государство. И, к сожалению, сейчас Китай взял курс на укрепление империи, военной машины и на внешнюю агрессию".

"Мирный план" Китая по Украине - что сообщалось

Как писал УНИАН, 24 февраля Китай представил свое видение мира в Украине в связи с развязанной Россией войной.

Документ, который опубликовал официальный Пекин, состоит из 12 пунктов. Стоит отметить, что среди них нет пункта о выводк российских войск из Украины.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что в целом "мирный" план Китая нормальный, но "дьявол кроется в деталях".