Российские оккупанты используют в Украине тактику выжженной земли.

В Донецкой области во время очередного отступления оккупанты взорвали дамбу, что повлекло подтопление пгт Райгородок Краматорского района.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует в оперативной информации по состоянию на 18: 00 по российскому вторжению.

"Как и раньше, российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. Так, во время очередного хаотичного отступления враг совершил подрыв дамбы, что повлекло подтопление населенного пункта Райгородок. В Кадиевке происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно тех, что содержат историю оккупации", - говорится в сообщении. Видео дня

В Сватово, как добавили в Генштабе, уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. За минувшие сутки защитники освободили еще три населенных пункта, сообщил во вчерашнем вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Всего с начала октября бойцы деоккупировали более 400 квадратных километров Херсонской области.

Продвигаясь на юг, украинские подразделения оттеснили линию фронта еще до 20 км вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр, но пока еще не угрожая главным российским оборонным позициям, заявили в британской разведке.

Вместе с тем контрнаступление украинцев в Харьковской области еще не достигло кульминации и сейчас продвигается на Луганщину, констатировали аналитики из Института изучения войны.

5 октября украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожено 4 ЗРК противника.

Из-за военных поражений россияне в очередной раз атаковали Запорожье, взрывы прогремели и в Хмельницкой области.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 61 330 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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