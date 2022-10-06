Ударам подверглись Запорожье, Шепетовка, Северск, Белогоровка, Ольговское и Гоптовка.

От ударов российских оккупантов пострадали объекты и гражданское население более чем 25 населенных пунктов.

Об этом говорится в вечернем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более чем 25 населенных пунктов. Среди других это - Запорожье, Шепетовка, Северск, Белогоровка, Ольговское и Гоптовка", - говорится в сообщении. Видео дня

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На других направлениях, как отметили в Генштабе, противник осуществлял обстрелы: на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясная Поляна и Блесна Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовиж Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелечье, Нескучное, Гатище и Ольховатка; на Краматорском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов спорное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменское;

на Бахмутском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковиевка, Пески и Новомихайловка.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий противник не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати населенных пунктов. В частности, Новоукраинки, Времовки, Полтавки и Новополя. На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Среди них - Правдино, мирное, Киселевка, Кобзарцы и Большое Артаково", - говорится в сводке.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. За минувшие сутки защитники освободили еще три населенных пункта, сообщил во вчерашнем вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Всего с начала октября бойцы деоккупировали более 400 квадратных километров Херсонской области.

Продвигаясь на юг, украинские подразделения оттеснили линию фронта еще до 20 км вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр, но пока еще не угрожая главным российским оборонным позициям, заявили в британской разведке.

Вместе с тем контрнаступление украинцев в Харьковской области еще не достигло кульминации и сейчас продвигается на Луганщину, констатировали аналитики из Института изучения войны.

5 октября украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожено 4 ЗРК противника.

Из-за военных поражений россияне в очередной раз атаковали Запорожье, взрывы прогремели и в Хмельницкой области.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 61 330 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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