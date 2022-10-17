Террор не удается, ведь это делает нас только злее, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, зачем РФ бьет по Украине иранскими дронами-камикадзе. В Кремле решили придерживаться глупой тактики, которая точно не сработает. Поэтому вскоре Путину придется прекратить удары дронами.

Таким мнением Жданов поделился в эфире телемарафона.

"У них (генералов РФ - УНИАН) ситуация патовая. Путин требует от них военных побед, а они понимают, что на сегодняшний день на фронте они их обеспечить не могут. Соответственно они применяют любые силы и средства для того, чтобы создать хаос и панику у населения. И, видимо, в глубине души они надеются, что процент панических настроений должен по их идее расти. И вот этот беспокоящий огонь, это не ракеты. Да, "Шахиды" пролетают в Киев, мы сегодня все проснулись от сирен и взрывов, как от ПВО, так и от самих "Шахидов". Но люди уже тренированные, как бы это цинично не звучало, мы уже понимаем, что делать. Где убежище, куда бежать, где тревожный чемодан. Но этого не понимают в РФ. Они надеются, что процент паникеров будет расти, и поэтому я думаю, что такие атаки будут продолжаться", - рассказал он.

То, что сейчас делает РФ, называется "ведением беспокоящего огня", пояснил Жданов. Иными словами, Кремль попросту пытается держать украинцев в постоянном напряжении. Удары приходятся на утро, когда люди едут на работу. Это создает определенную напряженность, однако планам РФ не суждено сбыться. По словам Жданова, вскоре Путину придется осознать глупость своей задумки. И когда коэфициент успешности борьбы с дронами перевалит за 50%, атаки дронами прекратятся, так как в РФ поймут неэффективность такого метода.

Новые атаки РФ: страна-агрессор бьет по Украине дронами-камикадзе

Как сообщал УНИАН, этой ночью ВСУ на юге сбили почти 30 иранских дронов. Также ночью враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами различных типов.

Утром рашисты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. В результате удара произошел взрыв в жилом доме, под завалами оказались люди. Вскоре стало известно о первой жертве. Из-под завалов дома достали тело погибшей женщины, еще одного человека ищут.

Как объяснил эксперт, россияне модернизировали иранские дроны, а потому они стали опаснее. Благодаря обновленному блоку точность "Shahed-136" значительно повышается.

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