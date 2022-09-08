Российские военные скрывают информацию от новоприбывших в Херсонскую область и принудительно переводят "мобилизованных" с "ДНР" на контракты.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что российских военных не спрашивают о согласии на контракт, они узнают об этом уже постфактум. Не информируют в армии РФ и о будущей зарплате, и сроках начисления.
На временно оккупированной территории Херсонской области новоприбывшие не знают о местах дислокации подразделений и уничтожении складов.
"Они не знают об обстрелах Антоновского моста и ГЭС, поскольку телефоны отобрали, а командование такой информации не сообщает. Солдатский и сержантский состав, а также офицеры низшего командного звена не проинформированы об уничтожении складов и мест дислокации российских подразделений за последние 3 недели", - отметили в ГУР.
Таким образом, высшее командование оккупационной армии держит своих военных в информационной изоляции.
Как ранее сообщалось, на юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен.