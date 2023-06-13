По его словам, при Трампе война в Украине "разворачивалась бы совсем иначе".

Глава евродипломатии Жозеп Боррель убежден, что президент РФ Владимир Путин не завершит войну против Украины до президентских выборов в США.

"Думаю, что он ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров", - сказал Боррель в интервью испанскому медиа Onda Cero.

По мнению дипломата, "война разворачивалась бы совсем иначе", если бы возглавлял США экс-президент и сейчас кандидат на эту должность Дональд Трамп, а не действующий лидер Джо Байден.

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Следующие выборы в США и война в Украине

Как известно, президентские выборы США пройдут в 2024 году. Трамп подал заявку на участие в выборах еще в ноябре 2022 года. 25 апреля 2023 г. Байден также заявил о своем намерении участвовать в выборах.

Недавно Трамп заявлял, что в случае победы может закончить войну в Украине за 24 часа, однако как и какой ценой - он не уточнял. Например Боррель объяснял, что Украина сдастся через несколько дней, если Запад перестанет предоставлять военную помощь Киеву, но "кому нужен такой мир, при котором Украина превратится в марионеточную страну?".

Как ранее сообщал УНИАН, Трамп избежал ответа на вопрос по поводу того, является ли Путин военным преступником. Вместо этого он "наградил" лидера РФ серией комплиментов. В частности, назвал его "очень хитрым" и "очень умным".

При этом действующий президент Байден признал военные преступления Путина и армии РФ в Украине (в частности в Буче).

Президент Владимир Зеленский отверг опасения относительно того, что Украина может потерять поддержку Вашингтона после президентских выборов в США. Зеленский отметил, что Украина все еще пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США, а не только действующего президента. Кроме того, он не исключает, что война может закончиться и до американских выборов.

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