Ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено более 140 огневых задач.

За минувшие сутки, 5 ноября, на Южнобугском направлении авиация ВСУ отработала по позициям российских захватчиков и скоплении военной техники врага. Украинские военные ликвидировали 57 российских оккупантов.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", в Южнобугском операционном районе, как и в зоне ответственности командования, обстановка "сложная, насыщенная событиями, но контролируется Силами обороны".

"Противник осуществляет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневое поражение наших позиций, применяя для этого реактивные системы залпового огня, тяжелую крупнокалиберную артиллерию, минометы, танки, барражирующие снаряды", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение дня была зафиксирована активизация беспилотной разведки. Оккупанты выпустили более 40 дронов-шпионов. В ОК "Юг" подчеркнули, что по недавно освобожденным населенным пунктам Херсонщины трижды прилетали вражеские дроны-камикадзе типа "Ланцет". Враг также дважды атаковал беспилотниками, снаряженными ВОГами, и трижды – штурмовой и армейской авиацией. К счастью, люди не пострадали.

В то же время штурмовая и армейская авиация ВСУ отработала по опорному пункту и району сосредоточения сил и средств российских захватчиков в Баштанском и Бериславском районах. Кроме того, бомбардировщики и истребители ударили по скоплению вражеской техники в районе Снигиревки и системам ПВО в Херсонском районе.

При этом ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено более 140 огневых задач. В том числе украинские военные отработали по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденске.

По данным ОК "Юг", за сутки ликвидировали 57 российских военных, два танка, две крупнокалиберные гаубицы, три единицы автобронетехники. Также повреждена еще одна пушка-гаубица и две машины.

Война в Украине: потери России

По данным Генерального штаба, по состоянию на утро 5 ноября, в Украине ликвидировали 75 440 российских военных. Были уничтожены тысячи единиц военной техники.

Кроме того, в Сватовском районе Луганской области украинские военные ликвидировали батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Сообщается о сотнях уничтоженных оккупантов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 ноября украинские воины разгромили один из штабов российских оккупантов в Херсонской области. По данным украинского офицера и блогера Анатолия "Штирлица" Штефана, удалось ликвидировать по меньшей мере 14 захватчиков.

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