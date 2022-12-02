В Запорожской области за вчера потери оккупантов составили до 100 человек ранеными.

В результате боевых действий на Бахмутском направлении за два дня в Горловку Донецкой области доставлено до 70 тел погибших оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, опубликованной в социальной сети Facebook. Отмечается, что противник продолжает нести потери и на других направлениях.

В частности, подтверждено огневое поражение 1 декабря района сосредоточения живой силы противника на временно оккупированной территории Запорожской области неподалеку населенного пункта Каменское.

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"Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными. Кроме того, в тот же день, в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет", - говорится в сводке.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как известно, возле Бахмута продолжаются жестокие бои. В американском Институте изучения войны считают, что захватнические войска не смогут окружить город.

Вчера в Генштабе сообщали, что на Бахмутском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий.

По мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты хотят повторить в Бахмуте сценарий, который был во время боев за Северодонецк.

В Восточной группировке войск называли Бахмут эпицентром главной битвы за Украину.

Военный эксперт и директор Defense Express Сергей Згурец заявил, что сейчас вокруг города продолжается типичная война на истощение.

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