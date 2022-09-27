В разведке отмечают, что "окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности", Путин надеется избавиться от протестов против войны.

Под мобилизацию в России попадают представители интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов страны.

Об этом речь идет в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В результате российской агрессии против Украины руководство страны-агрессора уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов. Среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп", - говорится в заметке.

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Отмечается, что в пятерку регионов с наибольшим количеством жертв вошли Республики Дагестан и Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область.

Кроме того, отмечают в разведке, в цифрах прослеживается непропорциональное соотношение: количество погибших солдат из бедных регионов (где и проживают этнические сообщества) значительно выше, чем из развитых.

"По оценкам военной разведки Украины, после подписания президентом страны-оккупанта указа о мобилизации, карта смертности в регионах значительно изменится. Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что если рабочие профессии еще будут обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно русская интеллигенция "станет удобрением для украинского чернозема".

"Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян", - отмечается в сообщении.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военных запаса. Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, мобилизовать планируют приблизительно 300 тыс. человек.

В то же время, эксперты отмечают, что даже такая ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и для Путина возникает значительный политический риск, который он берет на себя в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что мобилизация в РФ фактически является признанием, что запас русских добровольцев, которые готовы воевать в Украине, иссяк.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что объявленная в России мобилизация - это также удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа и Сибири.

Ранее сегодня, 27 сентября, в ГУР МОУ сообщили, что в России усиливаются полицейские меры, направленные на обеспечение объявленной мобилизации.

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