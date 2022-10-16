Запад придерживается мнения, что ядерную войну невозможно выиграть.

Запад не будет использовать ядерное оружие против России, даже в случае ее удара по Украине.

Об этом в интервью Радио НВ заявил председатель правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Ни одна страна — ни США, ни Великобритания, ни Франция — не собирается заниматься самостоятельно ядерной эскалацией. Даже в случае применения тактического ядерного оружия против Украины они не используют свое ядерное оружие", - заявил эксперт.

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Загороднюк отметил, что Запад придерживается мнения, что ядерную войну невозможно выиграть.

В западных странах есть четкое правило, работающее уже многие десятилетия: ядерную войну нельзя выиграть. Начнется обмен ядерными ударами, который закончится тем, что пострадают все. Даже если Россия первой будет истощена, однако ущерб, который РФ нанесет другим странам, будет слишком высоким для того, чтобы говорить о том, что кто-то выиграл", - заявил эксперт.

Он также отметил, что в случае, если Россия применит против Украины ядерное оружие, не исключено вмешательство в ситуацию НАТО.

"В случае применения ядерного оружия против Украины планируется применение неядерного оружия, но в очень серьезных масштабах. То есть, скорее всего, будет прямое участие НАТО в войне без сухопутных войск. Но у них есть возможности нанести чрезвычайно серьезный ущерб, вред военным объектам России, и говорить о том, что режим Путина после этого перестанет существовать", - отметил эксперт и добавил, что никто не ожидает от Запада применения ядерного оружия.

Ядерный шантаж со стороны России:

21 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому предшествовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

В украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

16 октября 2022 года советник по национальной безопасности американского президента Джейк Салливан заявил о том, что США не потерпят ядерного удара России по Украине.

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