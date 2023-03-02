2 марта в российских медиа появилась информация о мистических "украинских диверсантах", которые в Брянской области РФ то ли нанесли удары дронами, то ли взорвали электроподстанцию/газовую станцию, то ли расстреляли школьный автобус, то ли взяли в заложники жителей российских поселков ... параллельно в России сообщили, что российский диктатор Владимир Путин хочет провести экстренное заседание Совета Безопасности РФ. Позже, правда, градус информатаки немного снизили, но Путин все равно заговорил о "неонацистах" и "террористах".

Представьте себе, что во время войны на территорию России заходит 50 диверсантов и потом спокойно выходит

Что это было? Невооруженным глазом заметно, что россияне прибегли к некачественной ИПСО (информационно-психологической операции). Она в целом выглядит довольно дико, особенно после того, как в РФ заявили о выходе 50-ти диверсантов с территории России. То есть, представьте себе, что во время войны на территорию России заходит 50 диверсантов и потом спокойно выходит. Возможно ли такое? Если так, это лишь характеризует Россию как failed state, то есть несостоятельное государство.

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Знаково, что сразу же после появления этой информации мы узнали, что Путин, якобы, планирует провести Совбез РФ. Мол, видите, украинцы - террористы, именно поэтому мы начали СВО, чтобы их поубивать. Но все это четко демонстрирует некачественность ИПСО, сделанной кривыми руками.

Россияне начали бояться, паниковать из-за того, что происходит в их стране

Цель Путина состояла лишь в том, чтобы усилить кампанию по мобилизации россиян, усилить действие нарратива о "вставай, страна огромная". Они ожидают, что после появления фейков об украинских диверсантах в Сушанах, российские мужчины пойдут записываться в армию РФ и ЧВК "Вагнер".

Но, как видим, такая ИПСО привела лишь к обратным последствиям. Россияне начали бояться, паниковать из-за того, что происходит в их стране. Более того, граждане РФ четко видят, что их президент — лузер. Ведь, если какая-то ДРГ может свободно зайти и выйти с территории РФ, это означает, что Путин просто неспособен управлять ситуацией. То есть для россиян все это выглядит как некачественная диктатура, которая может "гонять" разве что своих, а сделать что-то насчет украинцев - нет уж.

Некоторые эксперты высказывали мнение, что россияне придумали историю об украинских диверсантах, чтобы использовать это как повод для нового вторжения на территорию Украины. Но у россиян пока нет сил для нового наступления. Если бы они были, армия РФ давно могла бы взять и Донбасс, и Одессу, или же зайти из Беларуси и перерезать пути поставки Украине западной помощи. Но таких возможностей у россиян нет.

Если россияне считали, что они будут ходить и безнаказанно разрушать украинские города, они сильно ошиблись

Интересно также, что в Офисе президента Украины распространенную российскими СМИ информацию назвали провокацией. Взамен о заходе на территорию Брянской области заявили в "Российском добровольческом корпусе". Мол, хотели показать землякам, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом". Это уже хорошая ИПсО и я ее поддерживаю. Ведь это приводит к тому, что мы чувствуем нашу силу, чувствуем, что за нас воюют даже россияне.

А в целом, граждане РФ все-таки должны четко понять, что накануне весеннего наступления ВСУ на территории РФ может быть все больше ударов беспилотников и других акций. Это может приобрести и массовый характер, ведь удары по командным пунктам, аэродромам, штабам воинских частей могут входить в одну из фаз проведения наступления.

То есть, если россияне считали, что они будут ходить и безнаказанно разрушать украинские города, они сильно ошиблись. Война, похоже, действительно может перейти на территорию России и тогда кого-то из них настигнет карма.

Все возможно.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам