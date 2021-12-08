Не только танки и авиация. Сценарии агрессии России - от диверсий до энергоблокады

Россия продолжает наращивать силы у наших границ и звучат предположения о возможном полномасштабном наступлении. Не оспаривая вероятность такого сценария, хотим напомнить, что в арсенале у Кремля и без этого существует широкий набор испытанных инструментов гибридной войны. УНИАН интересовался, на каких еще "направлениях" можно ожидать эскалации.

Провокации с мигрантами, фейки и дискредитация

Поток новостей о штурмах мигрантами границы Беларуси с Польшей и Литвой практически иссяк. Но украинские военные, которые контролируют границу с Беларусью, не исключают, что напряжение может выйти на новый виток на наших рубежах. Командир Бригады быстрого реагирования Нацгвардии полковник Иван Миропольский в интервью УНИАН рассказывал, какие провокации может срежиссировать Кремль и его минская марионетка.

"Могут имитировать расстрел мигрантов. Могут даже спровоцировать его - экипировать какую-то группу в форму украинских пограничников, перейти границу, снять видео расстрела и обвинить в нем Украину. Могут спровоцировать конфликт между украинскими и белорусскими пограничниками. Кстати, в Южной Осетии они так и делали – из миномета обстреляли свои же позиции, обвинили грузин, начали конфликт. В Приднестровье тоже много таких вариантов было со стороны 14 русской армии", - утверждает Иван Миропольский.

К слову, россияне уже подтвердили его слова вбросом в соцсети откровенного фейка о "расстреле мигрантов".

Руководитель Центра противодействия информационной агрессии Александр Курбан отмечает, что информационную войну можно сравнить со своеобразной "артподготовкой", которая предшествует реальной атаке: "На Донбассе россияне активно используют такой инструмент гибридной войны. Моделируют некоторую ситуацию так, словно она произошла. И смотрят на реакцию целевой группы. Если она их удовлетворяет, воплощают это в реальность. Если реакция слабая, сценарий не разворачивают".

Еще один аспект в войне фейков – кампания по дискредитации противника. В данном случае – не только украинцев как таковых, но и украинской власти, и всего государства Украина. И попыток поссорить нашу страну с ключевыми партнерами предпринималось немало.

"В прошлые годы такие попытки провалились. Один конкретный пример: была такая группа "Наждак", которая много намутила воды в Киеве, были подозрения, что ее участники были причастны к обстрелу из гранатомета генконсульства Польши в Луцке. Ее представители были задержаны СБУ при попытке провести провокационные пикеты вдоль трассы от Львова до польской границы. Где пребывал лидер этой группы в тот момент? В Москве", - рассказывает политолог Тарас Чорновил.

Еще одна история – разрисованный в цвета украинского флага памятник Юзефу Пилсудскому в Кракове. "Но они перепутали: сине-желтый и желто-синий. Тоже полностью ФСБшный проект, - вспоминает Чорновил. - Таких в ЕС более чем достаточно. Есть целые партии - полностью российские проекты".

Все это дает возможность России в удобный ей момент кричать на весь мир об "украинских фашистах", "разгуле националистов" и прочие страшилки.

Новая волна внутренних переселенцев и депортация заробитчан

Если отслеживать пророссийские, сепаратистские каналы в соцсетях, то в последнее время там повторяется несколько тем: "классические" фейки об обстрелах мирных жителей чередуется с ложью, что ВСУ готовятся к наступлению и диверсиям. То, что подобное могут использовать, как повод для эскалации, сомнений не взывает.

"Оккупированные территории могут использовать как плацдарм, организовать очередные попытки прорыва и захвата территорий, как это происходило в 2014-2015 годах. Устроят обстрел, обвинят Украину: "Вы начали, мы отвечаем". Для этого не нужно поводов, мы знаем, как они легко придумывают истории "про распятого мальчика"", - считает журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

Этот сценарий, кстати, предполагает еще один "эффект" от эскалации – волну беженцев. И это касается не только востока Украины. Уже сейчас милитаристская политика Кремля направлена на вытеснение украинцев с территорий, контролируемых РФ.

"Давление на крымских татар идет с 2014 года с тем, чтобы выжить их из Крыма. И оно может усилиться. Крым видят, как военную базу, а вокруг нее - военных. Отсюда и стратегия – вытеснить [крымских татар]. И при этом они рассказывают, как стало хорошо крымским татарам. Эти слова лживые совершенно. Пропаганда, направленная на оправдание депортации крымских татар, увеличилась в десятки раз", - рассказал УНИАН национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

И еще одно направление в этом контексте – возможная депортация 150 тысяч украинских "заробитчан" из России. Весной 2021 года такие угрозы из-за поребрика уже прозвучали. Тема, вероятно, не получила развития лишь потому, что украинцы отреагировали не так, как ожидали в Кремле. Вместо страха прозвучало: нужное количество вакансий для украинских трудовых мигрантов найдется в Европе, к примеру, в Польше.

Газовый шантаж

Газовая война – давнее направление гибридной войны, которую ведет РФ. УНИАН неоднократно писал об угрозах, которые несет для Украины и Центральной Европы окончание проекта "Северный поток – 2".

Но ситуация развивается явно не в нашу пользу. И эксперты считают, что эскалация может начаться в самые холодные месяцы зимы. По словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, США и ЕС в попытке умиротворить агрессора, только стимулировали его к действию.

"В июле этого года речь велась о том, что если Кремль будет использовать газ, как энергетическое оружие, то США и Германия будут призывать страны ЕС применить определенные меры и тд. Формулировки: "Если что, то рассмотрим…", "Возможные действия…" - только стимулируют. Москва понимает, что практически ничего им не будет, они - доминирующий игрок на рынке. Европа, стоя перед выбором: следовать принципам или мерзнуть, выберет тепло и комфорт. Отсюда наглое агрессивное поведение РФ", - рассказал эксперт.

Сначала "Газпром" начал потихоньку "сушить" европейский газовый рынок, а в октябре начал просматриваться и сценарий открытой эскалации.

"Цены на газ в Европе подскочили до невиданных высот. Стали все чаще звучать претензии в адрес "Газпрома", что он недопоставляет газ на рынок ЕС. Это выглядело так, что РФ вымогает сертификацию "Северного потока - 2", запуска его в эксплуатацию как можно быстрее… И этим направления газового шантажа Европы не исчерпываются", - напоминает Михаил Гончар.

Следующий виток гибридной агрессии начался, когда "Газпром" предложил европейским компаниям перейти к практике долгосрочных контрактов со значительно низшей ценой.

"Создается эффект гонки за дешевым российским газом: "Кто первый подпишет контракт, получит дешевле, будет долго думать - получит дороже". Плюс, мы видим, что не просто предлагали низку цену, а на определенных условиях. Так, в случае с Венгрией этот газ шел уже в обход Украины по "Турецкому потоку", - продолжает Михаил Гончар. - Потом мы стали свидетелями "классического" варианта газовой атаки, разыгранной с Молдовой, куда угрожали прекратить поставки газа. Выглядит комично: "Молдовагаз" контролируется "Газпромом" и якобы не платит ему - "Газпром не заплатил Газпрому". Это - демонстрация, история о том, что может быть".

По словам эксперта, это еще не конец. Далее Кремль будет пытаться отвоевать как можно большую часть рынка ЕС и создать своеобразный "плацдарм" для следующих атак.

"По данным Евростата за первое полугодие часть российских поставок в импортированном в ЕС газе составляет 46,1%. Это значительно больше чем регламентированная европейской практикой норма - не более одной трети из одного источника. "Газпром" может стать безальтернативным источником газа для ЕС. На это и делается расчет… На пике холодов РФ может поиграть газовым краном и так получить необходимые Кремлю уступки от ЕС и НАТО", - считает Гончар.

Замаскированные диверсии

Прекращение транзита российского газа через Украину, увы, выглядит реалистичным сценарием. И для его реализации могут быть применены все те же гибридные методы, например, диверсия, замаскированная под аварию.

"Провокаций надо ожидать постоянно, особенно сейчас, в связи с тем, что в Кремле хотят "протянуть" проект "Северный поток-2". Не даром Путин заявлял про нашу старую газовую систему, что она, дескать, изношена. Очевидно, что могут быть диверсии, завуалированные под аварии. Это может делаться для того, чтобы показать, что наша система уже "старая" и надо искать другие маршруты доставки газа. Очевидно, что это - одно из гибридных направлений для дискредитации Украины, как ненадежного транзитера", - рассуждает нардеп, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Впрочем, такие "аварии" могут случиться не только на нашей территории.

"С них станется создать "аварию" на своей территории, на направлении, которое идет в сторону Украины, или в сторону Беларуси. Риторика: "Метал не выдерживает. Это старые потоки, а по "Северному потоку – 2" вы качать не хотите". Вспомните летнюю аварию на газопроводе Уренгой-Помары. Она до сих пор выглядит странно, есть вопросы к причинам", - рассказывает Михаил Гончар.

Нельзя исключать и попытки блокировки, аварийных ситуаций газопроводах, которые идут из Северного моря, по которым норвежский газ поставляется на континентальную Европу. У России для этого достаточно инструментов. А учитывая, что Норвегия – поставщик газа №2 после РФ – сегодня нарастила объемы поставок, чтобы уменьшить дефицит, спровоцированный Россией, у последней это вызывает большое недовольство.

Впрочем, российские спецслужбы работают не только в направлении порчи ГТС. Еще один потенциальный объект для атак – склады боеприпасов. Причем слабые места на артскладах РФ ищет не только в Украине, но и, как показало недавно закончившееся расследование взрывов боеприпасов в Чехии, и в Европе. Особенно в тех странах, где много политиков, лояльных РФ.

Шантаж ядерным топливом и блэкаут

Может ли быть целью кремля ядерная энергетика Украины? Долгое время РФ была безальтернативным поставщиком ядерного топлива в Украину, но после 2014-го мы начали закупать его у США. У Кремля остаются рычаги давления, половина блоков украинских АЭС работают на топливе из РФ. Но речь не только об Украине.

"В 2014 году, когда началась российская агрессия против Украины, Дмитрий Рогозин (в то время зампредседателя правительства РФ) высказался, что может быть приостановлен транзит ядерного топлива в страны Центральной Европы, где работают российские энергоблоки. Это вызвало очень негативный резонанс. И это показало, что РФ может использовать ядерное топливо, как газ - как инструмент принуждения", - говорит Михаил Гончар.

Вопрос лишь в том, что с газом перекрытие вентиля дает немедленный эффект, с ядерным топливом так не получится. Однако это в любом случае станет негативным сигналом для всех, кто связался с "Росатом"

Украина не может похвастаться абсолютной независимостью и в другой важной энергетической сфере. Мы уже несколько раз запрашивали аварийные поставки электроэнергии в Белоруссии. Нет никаких гарантий, что в разгар холодной зимы таких поставок не предвидится, что спровоцирует в блэкаут в украинской энергосистеме.

"На такой сценарий нужно смотреть и с точки зрения кибератак. В декабре 2015-2016 годов такие атаки уже были, и направлены они были на объединенную энергосистему Украины. Они не привели к фатальным последствиям, но неприятные последствия по некоторым облэнерго были", - напоминает Гончар.

Россия может применить киберинстументы не только против Украины, но и против Европы. А обвинить в этом Кремль может быть проблематично – сразу и не поймешь, с чем связано падение системы в блэкаут.

Торговая война и блокада портов

Торговая война с РФ для Украины уже также привычна, как газовая. Наши товары всегда имели ограничения по доступу на российский рынок. И Россия постоянно давит, запрещая даже транзит. "Сейчас это приобрело массовый характер из-за взаимных санкций в связи с агрессией на Донбассе и аннексией Крыма. Например, мы купили уголь в Казахстане, но не смогли его доставить, РФ заблокировала транзит через свою территорию", - рассказывает экономист Олег Пензин.

"У нас очень непростые взаимоотношения, и по каждому виду товару идет очень серьезный контроль: возможно ли двойное использование. Хотя, смотрите, 70% украинского рынка дизеля – поставки из РФ и Беларуси. Пока в этом вопросе ограничений нет. При этом россияне поставляют дизель, который попадает под категорию Евро-3, Евро-4. Все европейские заводы производят Евро-5, Евро-6. Но разница не только в цене, разница в особенностях использования. Можете поверить, в украинских танках не может использоваться Евро-5, Евро-6. Российский дизель заливается в украинские танки", - напоминает эксперт.

Продолжая тему транспортной блокады, важно отметить, что Керченский пролив полностью контролируется РФ. Он может быть закрыт в любое время, по любому поводу, для любого количества кораблей торгового флота Украины или других стран.

"Если мы говорим про Черное море, то тут ситуация сложнее. Нет пролива, но возможны другие гибридные сценарии, которые сделают заход в наши порты опасными или непривлекательными. Может быть:прямая блокада, хаотическое минирование акватории, подрыв какого-то торгового судна, чтобы заблокировать судоходство. Это может быть проведение каких-то постоянных учений, закрытие районов для проведения стрельб, чтобы увеличить время пребывания кораблей в море, что увеличивает стоимость логистики, влияет на себестоимость товаров", - рассказывает руководитель "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут.

…Прописать все сценарии гибридной войны в рамках одной статьи невозможно. Одна тактика перетекает в другую, агрессия направлена на все сферы нашей жизни. При этом противник не спешит включать агрессию на полную мощность, пропаганда РФ продолжает вещать о "братских народах".

Рецепты противодействия врагу просты и сложны одновременно. Развивать армию и флот, укреплять партнерство с дружественными нам государствами, бороться за энергетическую независимость, заниматься контрпропагандой, быть едиными, быть сильной страной.

Влад Абрамов

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