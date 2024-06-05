Накануне Bild сообщил, что украинская армия, вероятно, готовится нанести новый удар по мосту.

У России нет альтернативы Крымскому мосту, от его функционирования зависит военная логистика армии РФ, заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода. Военный ответил на вопрос о том, удобен ли момент для ударов по мосту.

"Помните, у них там когда-то в инфопространстве был проект подземного тоннеля из России в Крым. Я думаю, как раз подходящий момент начать его строить, потому что других более-менее безопасных способов добраться до Крыма, видимо, у них не останется", - сказал он.

Как отметил Плетенчук, после успешных ударов ВСУ фактически закрыты для россиян морская и паромная логистики, а железная дорога вдоль северного побережья Азовского моря на оккупированной южной части Украины - недостроена.

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На вопрос о том, удобен ли момент для ударов по мосту, Плетенчук ответил, что это "знает ограниченный круг людей", и добавил, что "подобные сооружения достаточно сложны, чтобы их поразить".

Готовится ли Украина уничтожить Крымский мост

Напомним, Bild со ссылкой на ряд экспертов и военных аналитиков написал, что украинская армия, вероятно, готовится к тому, чтобы нанести новый удар по Крымскому мосту.

При этом напоминалось, что в конце прошлой недели украинская армия атаковала в Крыму российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер":

"Некоторые наблюдатели считают, что удар по паромам может быть признаком готовящейся новой атаки на Крымский мост. Согласно этой версии, Украина хочет сделать так, чтобы Россия не могла сразу снова рассчитывать на паромы как на замену железнодорожному маршруту через Керченский пролив".

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