В частности, оккупанты наступали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Силы обороны Украины отбили попытки наступательных операций российских захватчиков на четырех направлениях. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 46 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В частности, на Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дубравы Луганской области. Также на Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

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Кроме того, на Авдеевском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

Ситуация на фронте - что известно

Украинские силы обороны перешли в контрнаступление в начале июня.

По данным Института изучения войны, украинские войска вели контрнаступление как минимум на четырех участках линии фронта и добились определенных успехов. В частности, как отмечают аналитики, российские силы из-за украинского контрнаступления возле Бахмута выводят силы из других регионов Украины. России, чтобы удержать этот плацдарм, придется столкнуться со сложным выбором - рискнуть создать серьезные уязвимые места в Херсонской или Луганской областях или начать отвод войск с юга Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный возмущен заявлениями некоторых лиц, живущих с завышенными ожиданиями от контрнаступления украинской армии и просят быстрых результатов. По словам главнокомандующего ВСУ, ежедневно украинские бойцы продвигаются вперед.

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