Он добавил, что от Украины зависит, начинать ли участие в мирных переговорах.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявляет, что помощь для Украины не будет прекращаться, пока не завершится война, начатая Россией.

Об этом Рютте сказал в комментарии CNN после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме и спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. "Я должен сказать, что президент Байден очень сосредоточен на этом. Мы полностью согласились, что мы можем остановиться только тогда, когда прекратится война и с успешным результатом для Украины. Следовательно, завершение должно быть успешным для Украины, а Россия проигрывает войну", - сказал Рютте.

Премьер Нидерландов добавил, что от Украины зависит, начинать ли участие в мирных переговорах. "Единственный, кто может решить - это президент Украины Владимир Зеленский, сидя в Киеве. Это не могут быть Нидерланды, США или любые другие страны, которые будут решать это за Украину",-добавил Рютте.

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Он также похвалил США за поставки Украине военной техники, назвав эти шаги "впечатляющими" и" переломным моментом". Рютте добавил, что в войне на кону стоит судьба Запада, и именно поэтому Нидерланды настроены поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

"Если Путин выиграет это, это не остановится в Украине. Это продолжится, и тогда, в конце концов, коллективная безопасность будет под угрозой", - считает Рютте.

Помощь от Нидерландов

Вчера в СМИ сообщили, что Нидерланды могут предоставить Украине ЗРК Patriot.

Марк Рютте 16 января во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна также примет участие в инициативе по отправке систем обороны в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что Украина гарантированно получит три системы ЗРК Patriot от партнеров.

Напомним, в конце 2022 года стало известно, что Нидерланды предоставят Украине 2,5 миллиарда евро финансовой помощи.

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