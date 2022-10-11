Украинская сторона разбирается, как Иран получил некоторые компоненты для беспилотников, отметил секретарь СНБО.

Иран не смог бы самостоятельно изготовить дроны-камикадзе Shahed-136 ("Шахид-136"), которые Россия использует в войне против Украины.

После сбития иранских беспилотников украинская сторона нашла компоненты, которые имеют отношение к другим государствам, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии программе "Свобода Live".

"Иранцы самостоятельно эти вещи (беспилотники-камикадзе - Ред.) собирать не могли. Там есть определенные компоненты определенных стран", - заявил чиновник.

Видео дня

Секретарь СНБО добавил, что украинская сторона сейчас разбирается, как некоторые компоненты получил Иран, и "почему страна, которая была под санкциями, имела способность покупать те вещи, которые 100 процентов относятся к военно-промышленному комплексу".

Россия использует против Украины иранские дроны - что надо знать

В середине августа сообщалось, что Иран продал РФ тысячу своих беспилотников. Уже 13 сентября стало известно, что в Харьковской области украинские воины сбили беспилотник Shahed.

23 числа наши зенитчики сбили ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6. 5 октября стало известно, что этот дрон уже начали использовать защитники Украины.

Иранская сторона утверждает, что России беспилотники не продавала.

10 и 11 октября РФ массированно атаковала Украину, в частности, иранскими беспилотниками-камикадзе. 10 числа противник направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру Днепропетровской области, а 11-го - в Винницкой области атаковал беспилотниками теплоэлектростанцию.

Справка УНИАН. Против Ирана были введены санкции из-за того, что его власти применяли ядерные технологии в военных целях. В частности, государству запретили продавать значительную часть военной продукции.

Власти США ввели санкции против иранской стороны в 1979 году после исламской революции. В 1995 году ограничительные меры были расширены. В 2006-м Совет Безопасности ООН своей резолюцией потребовал от иранских властей прекратить программу обогащения урана.

Вас также могут заинтересовать новости: