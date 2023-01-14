Мэр не скрывал, что поражен тем, что увидел на месте вражеского "прилета" по жилой многоэтажке.

Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально прокомментировал варварскую атаку РФ по жилой многоэтажке города.

В Telegram Филатов заметил, что по прибытии на место удара у него есть лишь одно желание.

"Я хочу только одного. Чтобы каждый роZZийский подонок увидел то, что я увидел, своими глазами. Каждый. Без исключения", - написал Филатов.

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Удар по Днепру 14 января: главные новости

14 января российские оккупанты совершили очередной акт террора против мирного населения Украины, нанеся ракетный удар по городам Украины. В общем врагом было запущено 38 ракет различного типа.

В Днепре оккупанты попали в многоэтажку. В результате удара один из подъездов был полностью разрушен. Извещали, что под завалами могут находиться люди. Впоследствии в сети начали появляться видео, на которых можно увидеть, как люди, оказавшиеся под завалами, кричат.

На месте трагедии работают спасатели и городские службы. Городской голова Днепра Борис Филатов отмечал, что работы, вероятно, продлятся всю ночь.

По имеющейся информации, по меньшей мере 5 человек погибли в результате атаки. Среди раненых есть дети, все они находятся в больнице. Самому младшему ребенку, который пострадал, 3 года. Пострадала девятилетняя девушка в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя кровавую атаку по мирному городу, заявил, что все причастные к ней россияне понесут максимальную ответственность.

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