Оккупанты в свою очередь прибегали к ракетным, авиационным ударам, атаковали Украину дронами-камикадзе.

Авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки продолжили наносить удары по живой силе и оружию оккупантов.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска и артиллерия поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника.

Оккупанты в свою очередь прибегали к ракетным, авиационным ударам, атаковали Украину дронами-камикадзе.

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"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования. Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов: 4 крылатые ракеты Х-22, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 4 крылатые ракеты типа "Калибр". Нашей противовоздушной обороной было уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555та "Калибр". Кроме этого, было зафиксировано по меньшей мере 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях", – отмечают в Генштабе.

Всего, как говорится в сводке, за прошедшие сутки враг нанес по Украине 42 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – отмечает ГШ.

Удары РФ по Украине 15 и 16 августа - это надо знать

Минувшей ночью российские захватчики обстреляли территорию Украины ракетами. Враг выпустил не менее 28 крылатых ракет (Х-22, Х-101/Х-555 и "Калибры"). 16 из них уничтожила украинская ПВО. В Луцке был "прилет" в одно из промышленных предприятий, там погибли три человека. Во Львовской области в результате атаки пострадали 15 человек, десятки домов, в частности, учебные заведения, получили повреждения. В Днепре россияне попали по промышленному предприятию.

Этой ночью Российская Федерация атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Shahed". Под атакой оказались, в частности, города на юге Одесской области.

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