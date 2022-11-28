Олег Соскин отметил, что Киев сейчас пытаются склонить к переговорам с Москвой.

Украину пытаются склонить к тому, чтобы ВСУ остановились на нынешней линии фронта и прекратили сопротивление. Западные партнеры не хотят сталкиваться с российской агрессией.

"Всегда надо искать моменты истины, какие-то ключевые события, которые нам показывают всю фабулу процесса. И вот было одно такое событие, почему-то никто не говорит о нем официально. Все-таки был разговор Дуды с Вованом и Лексусом – пранкерами, которые изобразили президента Франции. 22 числа появился сюжет, где Вован и Лексус, известные пранкеры, говорят на английском с Дудой около 8 минут и изображают Макрона. Дуда отчитывается перед "Макроном" про эту ракету или ракеты, которые упали на польской территории. Он оправдывается и говорит, что он никогда не пойдет на войну с Россией, что это невозможно, что он любой ценой хочет сохранить мир, что он об этом с Байденом говорил", - рассказал политолог и экономист Олег Соскин в интервью УНИАН.

При этом он обратил внимание на то, что никто из политиков не комментирует выходку пранкеров.

"Фактически, если это все правда, все зашили себе рты и молчат. Ребята, так вы скажите, был этот розыгрыш или не был? Дуда пусть заявит, что это все неправда, Макрон пусть заявит. А ничего нет, так что, было? Тогда выходит, что фактически это Мюнхенский сговор, и тогда Дуда сдал Украину. Тогда ложится все в контекст, потому что С-300 не может такой огромный кратер сделать. Не надо быть каким-то специалистом, чтобы сфотографировать кратер. В Украине сколько этих ракет-Х упало? Поэтому кратер "икса" легко идентифицировать. Любую ракету, кратер от нее Украина легко может показать. Но Зеленский тоже замолчал, все замолчали. А в чем дело, решили на тормоза спустить?" - указал эксперт.

Кроме того, Соскин заявил, что Украину склоняют к тому, чтобы украинская армия прекратила огонь и остановилась на текущих рубежах, но "тогда Украине будет капец".

"25 ноября министр Турции заявил, что надо садиться за стол переговоров. А чего они с курдами тогда не сядут? Нет, Эрдоган говорит, что мы "Коготь и меч" сделали, а теперь будем сухопутную операцию в Сирии и Ираке проводить. Так вы сядьте с курдами, начните говорить про создание Курдского государства, и все нормально будет. Нет, курды – террористы, а московиты, значит, не террористы. Макрон – то же самое. У него же в Корсике есть силы, различные партии политические, которые выступают за отделение Корсики от Франции. Так ты их тоже поддержи, сядь с ними за стол. Или, скажем, возьмите ту же историю с Великобританией по Шотландии. Шотландия в 2023 хотела в ноябре провести референдум, на что им Высокий суд Великобритании сказал, что они не имеют права в течение поколения делать новые референдумы. А почему нет? Если бы Шотландия вышла из состава Великобритании, была бы Англия, Северная Ирландия ушла бы в Ирландию, Уэльс и Шотландия конфедерацию сделали бы. А в чем проблема? Или тот же Техас, который вошел в США как отдельное государство. У него есть своя конституция, они договор подписали с США. А сейчас они скажут, что они выходят, им надоело. В чем проблема? То есть, когда речь об Украине – садитесь с террористами-геноцидниками, с КГБистами за стол переговоров и отдавайте 20% своей территории. А когда дело касается их, то там почему-то другая ситуация, так не может быть. Почему Баварии не выйти из Германии? Бисмарк присоединил их мечом и кровью. В чем проблема?" - подытожил политолог.

Мирные переговоры с РФ - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский предложил публичную форму переговоров с российскм диктатором Влаимиром Путиным.

В свою очередь спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "трудно представить" мирные переговоры в таком формате. При этом в Москве признали, что оставили украиинцев без света и тепла специально, чтобы заставить согласиться с условиями РФ.

По данным СМИ, одна из стран-посредниц в переговорах Украины и РФ накануне саммита G20 передала Владимиру Путину черновой вариант возможного мирного "соглашения". В проекте говорилось, что российские войска должны уйти из всех украинских территорий. На данное предложение Москва ответила очередным обстрелом украинских городов.

После новой атаки Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что никакие ракетные удары, обстрелы роддомов и "шахиды" не способны заставить Украину сесть за стол переговоров с РФ на ее условиях.

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