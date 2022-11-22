В черновике проекта говорилось о возвращении Украине всех ее территорий и заморозки крымского вопроса.

Одна из стран-посредниц в переговорах Украины и Российской Федерации накануне саммита "Большой двадцатки" передала Владимиру Путину черновой вариант возможного мирного "соглашения". В проекте говорилось, что российские войска должны уйти из всех украинских территорий.

"Накануне саммита G20 в кругах американских спецслужб, Путин получил от одной из стран-посредниц рамку возможной "сделки", - сообщает Украинская правда.

Отмечается, что суть соглашения заключалась в том, что все временно оккупированные территории должны были вернуться под контроль Киева, в том числе и Донбасс.

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В то же время вопрос Крыма предложили вынести "за скобки", а все переговоры по поводу полуострова заморозить на семь лет, как вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Кроме того, этот вариант предусматривал прекращение ракетных обстрелов Украины, что должно было подтвердить серьезность намерения Москвы. Данное предложение потеряло свою актуальность после массированного ракетного удара по украинским городам во время саммита G20.

Саммит "Большой двадцатки" - что известно

Встреча лидеров G20 прошла 15 и16 ноября на индонезийском острове Бали. При этом долгое время не было известно, посетит ли президент Россиии Владимир Путин саммит. Позже выяснилось, что российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, 16 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что ему передалы сигналы от президента РФ о готовности к мирным переговорам. В связи с этим глава украинского государства предложил публичную форму переговоров, но в Москве ответили, что такого не бывает.

По словам Зеленского, формула мира, которую предлагает Украина, очень четкая, а каждый ее пункт проработан.

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