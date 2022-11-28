Украина должна перестать чтить законы войны, еще пара ударов, и будет каменный век

Политолог и экономист Олег Соскин рассказал в интервью УНИАН, как часто Россия будет наносить удары по территории Украины, чего добивается агрессор, как нужно отвечать на ракетный террор, а также о том, почему Украина должна перестать чтить законы войны и начать наносить удары по территории РФ.

Хочется начать с террористического акта Российской Федерации, который оставил всю Украину без света, тепла и воды. В тот же день Европарламент признал ее страной-спонсором терроризма. России это как мертвому припарки, в каком ключе она будет продолжать свое кровавое дело?

Она будет продолжать. Это не вызвано тем, что Евросоюз признал их спонсором терроризма, или тем, что их рассматривали в каких-то других органах, или принято решение выделить деньги Украине еще на генераторы с пакетом военной помощи на 400 млн долларов. Это абсолютно не пересекающиеся процессы, потому что в этот день где был Путин? Когда наносились удары, Путин проводил заседание ОДКБ в Ереване – первое. Второе: такие тяжелейшие террористические атаки за день не делаются. Они требуют минимум восемь суток подготовки. Надо провести стратегическую игру: провести компьютерную симуляцию, загрузить цели, загрузить объемы ракет, носителей, выбрать время. Используется система теорий вероятности. То есть это очень сложные инструменты, механизмы и действия. К сожалению, они стали так работать, и каждый раз эти атаки становятся более тяжелыми для украинского народного хозяйства и страны в целом, и для городов, и для людей, для украинского социума, для всей экономики народно-хозяйственного комплекса, для генерирующих мощностей, для железных дорог. В общем, для всего-всего-всего. И они становятся, как это не противно, все более эффективными.

Смотрите, запустили они меньше 70 ракет, плюс десять беспилотников. 20 штук не сбили. В Киеве не сбили 10 штук. Фактически украинская власть признала, что был совершен блэкаут всей системы, она легла. Просто у нас феноменальные профессионалы, и они очень быстро сумели эти куски поднять и сшить. Это феноменально, такого не встречалось с 80-го года. То есть я могу оперировать периодом в 40 лет – с 80-го года до нынешнего 22-го года. Так вот я вам скажу, что во времена Советского Союза ничего подобного не было, и в других странах не было. В 21 веке так точно не было. Ну Сирию не считаем, Ирак, Афганистан – это все относительно. А вот в европейской стране… Украина – самая большая европейская страна с огромным населением, с развитой экономикой, промышленностью, атомным сектором, электростанциями, с тяжелой промышленностью и заводами. По структуре мы близки, я думаю, с Францией. Польша нам абсолютно в этом плане проигрывает, потому что если взять наш атомный сектор, электростанции, металлургические заводы, горно-обогатительные комбинаты, все остальное, цветную промышленность, то Украина – очень мощное государство. И вот нанести ей такой серьезнейший, ужаснейший удар по всей энергетике, по генерирующим мощностям – это надо быть такой падалью, мягко говоря, понимаете, хочется другие слова использовать для этого. Это подонки, это конвейерные убийцы, они должны быть уничтожены.

Поэтому что? Они будут бить каждые десять дней, у них есть ракеты для этого, и они эти проклятые Х-101, "Калибры" и другие производят. Плюс они наворовали много необходимой электроники, они запаслись, плюс у них есть те, кто им поставляет, даже с западных стран. Поэтому они будут это делать, это их задача, и подтвердил это этот гребаный усатый Песков, что они должны достигнуть целей. Цели должны быть достигнуты. И он говорит "местное население". То есть он нас, украинцев, нацию, народ, называет "местным населением". Типа аборигены, понимаете?

Я думаю, исходя из этого, надо наносить удары по Московии.

Каким способом их наносить?

Элементарно. Первый способ очень простой – уничтожить левобережный мешок в Херсонской области и зайти в Крым для начала. Стереть с лица земли тот кусок от Кинбурнской косы до Скадовска, где Голая Пристань, Скадовск, где выход на дорогу, которая ведет из Херсона через Антоновский мост.

А есть ли у ВСУ такая возможность по оружию? Мы же не будем наших солдат, как россияне, как мясо бросать.

У нас же есть артиллерия, это же доказано. HIMARS бьют до Армянска с Херсона. Есть другие снаряды, "Экскалибуры" и прочее. У нас достаточно средств, и никто этого не скрывает. И в этом преимущество Украины на сегодняшний день: у нас есть артиллерия 30+ км. До Армянска Украина сегодня огневой мощью достает, поэтому на этом куске абсолютно спокойно украинская армия может их там уложить. Главное, что наша артиллерия перекрыла доступ туда, чтобы россияне не могли подтянуть в этот кусок левобережного мешка какие-то силы. Откуда они их будут вытягивать? Или с Крыма, тогда необходимо выйти с перешейка через Армянск, Красноперекопск, или им надо двигаться с Мариуполя, но все равно зайти на эту дорогу к Скадовску – их все равно уничтожат. Этот кусок между Антоновским мостом и Каховкой – для них тоже мертвая зона. К сожалению, на этой территории будут очень большие разрушения, такова жизнь. Украина уже тоже находится в огромном разрушении.

Времени остается очень мало. Я считаю, войти в Крым надо до Нового года, тогда ломается вся система. Надо всегда найти слабое звено, чтобы заработал принцип домино. Если эту цепь разорвать, начнется обвал для Путина, потому что Крымский полуостров для него и всей террористической геноцидной машины – сакральная точка. Если ударить в эту точку и стать там успешными, то гибнет вся их так называемая "спецоперация". А зачем тогда было столько всего делать, если украинская армия ударила их прямо туда?

Говорили, что такой же удар произойдет, когда ВСУ зайдут в Херсон. Подкачнуло, ужесточились ракетные атаки на Украину, но пока что трон под Путиным может и зашатался, но не так явно, как мы бы этого хотели. Или нет?

Правильно. Он из высшей весовой категории опустился в более легкую. Мы это увидели на заседании ОДКБ. От него, как от прокаженного, даже его сателлиты отворачивались, – и Рахмон, и Пашинян. Было заявление Лукашенко, что если будет обрушение, если Россия поиграет, то под обломками будет похоронено все ОДКБ. Это беспрецедентное заявление.

Давайте резюмируем по ОДКБ. Пашинян уже в открытую заявляет, что Армения хочет выходить из ОДКБ, и Казахстан намекнул, что не собирается ввязываться в войну.

Еще же и Киргизия сказала, что она не хочет принимать участие в разных военных учениях. Армения не хочет, Киргизия не хочет, Казахстан тоже не хочет, остался только Лукашенко. И он опять заявил после ОДКБ, что надо Украине сдаться и покориться, иначе Украина будет уничтожена. То есть Путин успокаивает Лукашенко. Тот же говорит: если ты не выиграешь, мы все будем уничтожены, и Путин дал ему какие-то абсолютные гарантии, что Украину, если что, он уничтожит. И поэтому Лукашенко сразу это транслировал. Но это уже было не раз, Лукашенко даже за эти девять месяцев уже столько вякал и мяукал, что Украины не будет, что за два дня Украину заберут. Ну и где? Киев освободили, Черниговскую область освободили, Киевскую область освободили, Сумскую область, Харьковскую область, теперь часть Херсонской освободили, Николаевскую область освободили, в Луганской режут их, Донецкую не взяли, а теперь и Луганскую потеряют скоро. Сейчас есть мешок на левом берегу Херсона с выходом на Крым – вот что в результате за девять месяцев этот урод получил, плюс сотни тысяч "двухсотых", "трехсотых", счет которых уже, я думаю, под 200 тысяч.

Да, Украина только побеждает, но этот урод же был подготовленным, правильно? Они готовили эту армию, они подтягивали все, ну и где армия? Нет той армии. Уже десантников, которые выплыли и которых рыбы не сожрали, по кусочкам разбрасывают, чтобы они закрывали позиции в Сватово, в Донецкой и Луганской областях. То есть у него не появилось новых сил, у него сейчас единственная стратегия – это уничтожение Украины как народно-хозяйственной суверенного организма перед зимой.

Как должен на это реагировать мир? Да, нам больше дают оружия, и министр обороны Польши заявил, что вот эти Patriot, которые обещала дать Германия для защиты, надо передать Украине. Может ли мир что-то сделать с этими террористами?

Всегда надо искать моменты истины, какие-то ключевые события, которые нам показывают всю фабулу процесса. И вот было одно такое событие, почему-то никто не говорит о нем официально. Все-таки был разговор Дуды с Вованом и Лексусом – пранкерами, которые изобразили президента Франции.

Можно подробнее?

22 числа появился сюжет, где Вован и Лексус, известные пранкеры, говорят на английском с Дудой около 8 минут и изображают Макрона. Дуда отчитывается перед "Макроном" про эту ракету или ракеты, которые упали на польской территории. Он оправдывается и говорит, что он никогда не пойдет на войну с Россией, что это невозможно, что он любой ценой хочет сохранить мир, что он об этом с Байденом говорил. Фактически, если это все правда, все зашили себе рты и молчат. Ребята, так вы скажите, был этот розыгрыш или не был? Дуда пусть заявит, что это все неправда, Макрон пусть заявит. А ничего нет, так что, было? Тогда выходит, что фактически это Мюнхенский сговор, и тогда Дуда сдал Украину. Тогда ложится все в контент, потому что С-300 не может такой огромный кратер сделать. Не надо быть каким-то специалистом, чтобы сфотографировать кратер. В Украине сколько этих ракет-Х упало? Поэтому кратер "икса" легко идентифицировать. Любую ракету, кратер от нее Украина легко может показать. Но Зеленский тоже замолчал, все замолчали. А в чем дело, решили на тормоза спустить?

25 ноября министр Турции заявил, что надо садиться за стол переговоров. А чего они с курдами тогда не сядут? Нет, Эрдоган говорит, что мы "Коготь и меч" сделали, а теперь будем сухопутную операцию в Сирии и Ираке проводить. Так вы сядьте с курдами, начните говорить про создание Курдского государства, и все нормально будет. Нет, курды – террористы, а московиты, значит, не террористы.

Макрон – то же самое. У него же в Корсике есть силы, различные партии политические, которые выступают за отделение Корсики от Франции. Так ты их тоже поддержи, сядь с ними за стол. Или, скажем, возьмите ту же историю с Великобританией по Шотландии. Шотландия в 2023 хотела в ноябре провести референдум, на что им Высокий суд Великобритании сказал, что они не имеют права в течение поколения делать новые референдумы. А почему нет? Если бы Шотландия вышла из состава Великобритании, была бы Англия, Северная Ирландия ушла бы в Ирландию, Уэльс и Шотландия конфедерацию сделали бы. А в чем проблема? Или тот же Техас, который вошел в США как отдельное государство. У него есть своя конституция, они договор подписали с США. А сейчас они скажут, что они выходят, им надоело. В чем проблема?

То есть когда речь об Украине – садитесь с террористами-геноцидниками, с КГБистами за стол переговоров и отдавайте 20% своей территории. А когда дело касается их, то там почему-то другая ситуация, так не может быть. Почему Баварии не выйти из Германии? Бисмарк присоединил их мечом и кровью. В чем проблема? Украину склоняют сейчас к тому, чтобы она прекратила огонь и остановилась сейчас на текущих рубежах. Тогда Украине будет капец.

Какой выход вы видите в этой ситуации?

Надо переходить и забирать Валуйки и Уразово. Раз они заявили, что та территория, которую они аннексировали, – это территория Российской Федерации, мы можем заявить, что та территория тоже наша. Украина незаконно была оккупирована коммунно-большевистскими и чекистскими силами, и без всякого согласия народа Украину включили в Советский Союз, где у Украины забрали территории как раз там, где Белгородская область, Курская область, кусок Кубани забрали, там, где Ростовская область. Поэтому мы имеем полное право вернуть себе эти территории, поскольку договор Советского Союза был расторгнут путем Беловежских соглашений. Договор между Украиной и Россией, который признавал целостность Российской Федерации и Украины, тоже был расторгнут. Но мы знаем, что наши территории были аннексированы, как нынешние – Крымский полуостров, часть Херсона, Луганская и Донецкая области. Поэтому мы теперь имеем полное право вернуть себе и те территории, которые были аннексированы, когда Украину оккупировали и включили в Советский Союз. Вот в чем дело, поэтому давайте двигаться на Валуйки, давайте двигаться на Курчатово. Там прекрасная стоит на шесть, если я не ошибаюсь, блоков атомная станция. Сделаем то же самое, что они сделали с Энергодаром, пойдем туда. Нанесем удар по Белорусской атомной станции, раз Лукашенко хочет "грязную бомбу".

Наши спецслужбы предупреждали, что россияне будут делать провокации по одной из белорусских атомных станций якобы под украинскими флагами. Такие провокации могут быть, но я думаю, что мы точно не будем этого делать, поскольку это террористический акт.

Почему? Нам надо заходить. Надо, чтобы Национальный корпус Беларуси имени их национального героя спокойно сейчас зашел на территорию Беларуси как национально-освободительные силы и занял город Гомель, начал бои за освобождение города Гомеля, а мы их поддержим. Путин "поддержал" "ДНР"/"ЛНР", а мы поддержим национально-освободительную армию, корпус белорусских сил, которые перейдут в наступление за освобождение Беларуси от оккупации ее российскими вооруженными силами и их сатрапа, который совершил передачу Беларуси в виде аншлюса Путину. Почему мы все время всего боимся?

Нужно иметь ресурс. И мы же все-таки страна, которая чтит законы.

Какие законы?! Разрушили роддом, этому малышу 2 дня было. Девочке 12 лет было, мальчик в Херсоне шел с церкви, его осколок ракеты российской убил. Какие законы, о чем мы говорим? В Киеве нет интернета, банки не работают, из 16 тысяч банкоматов работало вчера только 3 с чем-то тысячи. Еще пара таких ударов, и каменный век будет. Наступайте на агрессора, террориста, геноцидника, расширяйте войну, потому что все остальные – предатели. Дуда – ренегат, Макрон – предатель, Эрдоган –предатель, нет союзников. Один Джонсон был, и то его убрали. Он же интервью дал, как он разговаривал перед началом войны. Что ему Шольц говорил, что ему Макрон говорил? Скорее бы уже эту Украину захватили. Что Байден говорил Зеленскому? Говорил выезжать.

Только наступление, только уничтожение врага дает шанс. Надо, чтобы эти бюрократы в Брюсселе, в других местах понимали, что им спрятаться не удастся. И надо, чтобы этот недоносок в Кремле понимал, что эти номера не пройдут. Только это они понимают. КГБисты понимают только тогда, когда им отрезают куски их поганых организмов.

Тала Калатай

Тала Калатай