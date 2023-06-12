Также они угнали грузовик с оружием.

На Лиманском направлении группа мобилизованных заключенных устроила бунт, убив российских военных инструкторов.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения "Атеш". Прошедшие в тренировочных лагерях заключенные угнали грузовик с вооружением и скрылись в неизвестном направлении, пишут партизаны со ссылкой на своего агента.

По их данным, заключенные убили троих военных инструкторов, чтобы забрать у них оружие. "Поиск бывших заключенных продолжается. В целом логичное развитие событий, когда массово набираешь зэков в армию", - говорится в сообщении.

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Что происходит в Донецкой области - последние новости

Сегодня в областной прокуратуре сообщили об обстреле российскими оккупантами Константиновки. Известно о гибели одного человека, еще двое людей пострадали.

Вооруженные силы Украины уже освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта прошлого года. Также украинские защитники заявляли о взятии в плен захватчиков во время деоккупации населенного пункта Благодатное.

В Министерстве обороны сообщали, что за неделю освобождены семь населенных пунктов в Донецком и Таврическом операционных районах.

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