На футбольном поле одного из местных парков погиб 49-летний мужчина, он косил траву.

В понедельник, 12 июня 2023 года, российские оккупанты обстреляли частный сектор Константиновки Донецкой области. В результате вражеского удара погиб человек, еще двое гражданских получили ранения.

В пресс-службе Донецкой областной прокуратуры сообщили, что город, вероятно, обстреляли из ствольной артиллерии.

"На футбольном поле одного из местных парков погиб 49-летний мужчина, косивший траву. Кроме того, снаряды оккупантов попали и по частному сектору, в результате чего осколочные ранения и ссадины получили 38-летний мужчина и 85-летняя женщина", – говорится в сообщении.

Также в результате российской атаки были повреждены фасады частных домовладений.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы украинских городов россиянами

11 июня российские захватчики обстреляли Херсонщину. Враг сбросил две авиабомбы на поселок Казацкое. Одна из них попала рядом с пятиэтажкой, вторая – неподалеку от детского сада.

Кроме того, россияне атаковали эвакуационную лодку, на которой спасали людей из затопленного левобережья Херсонщины, находящегося под временной оккупацией. Из-за атаки оккупантов погибли три человека, еще 23 – пострадали. Известно, что среди раненых двое правоохранителей.

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