Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, включая задействование ударных БПЛА.

Беларусь продолжает оказывать поддержку РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, включая задействование ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, кроме военного аэродрома Зябровка, противник пытается перебросить свои войска на другие аэродромы Беларуси, а также проводит активные мероприятия на ее полигонах.

В ГУР Минобороны отмечают, что на сегодня Беларусь не имеет ударной группировки, оснащенной должным образом для наступления, в то же время страна проводит обучение личного состава, с целью оттянуть внимание и силы Украины с востока и юга.

Война в Украине: участие Беларуси в российской агрессии

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С территории Беларуси российские оккупационные войска зашли в Черниговскую и Киевскую области. Также на протяжении этих восьми месяцев Беларусь предоставляет россиянам свое воздушное пространство для осуществления авиаударов по территории нашей страны.

7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь иранские дроны-камикадзе для атак на западные регионы Украины.

Напомним, вчера вечером, 26 октября, за два часа враг выпустил по территории Украины более 20 дронов-камикадзе иранского производства, 19 из них было уничтожено украинскими защитниками. Ночью 27 октября российские оккупанты совершили более шести атак дронами по территории Киевской области.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.

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