Беларусь продолжает оказывать поддержку РФ в войне против Украины.
Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, включая задействование ударных БпЛА", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, кроме военного аэродрома Зябровка, противник пытается перебросить свои войска на другие аэродромы Беларуси, а также проводит активные мероприятия на ее полигонах.
В ГУР Минобороны отмечают, что на сегодня Беларусь не имеет ударной группировки, оснащенной должным образом для наступления, в то же время страна проводит обучение личного состава, с целью оттянуть внимание и силы Украины с востока и юга.
Война в Украине: участие Беларуси в российской агрессии
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С территории Беларуси российские оккупационные войска зашли в Черниговскую и Киевскую области. Также на протяжении этих восьми месяцев Беларусь предоставляет россиянам свое воздушное пространство для осуществления авиаударов по территории нашей страны.
7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь иранские дроны-камикадзе для атак на западные регионы Украины.
Напомним, вчера вечером, 26 октября, за два часа враг выпустил по территории Украины более 20 дронов-камикадзе иранского производства, 19 из них было уничтожено украинскими защитниками. Ночью 27 октября российские оккупанты совершили более шести атак дронами по территории Киевской области.
В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.